La TWS tendrá su primera función del año

Boletín de prensa

“Calientita” así finalizó la conferencia de prensa de la función de lucha libre que se disputará este sábado 26 de enero a partir de las 20:30 horas en el Domo Deportivo del “Jacinto Canek”, luego de que los protagonistas de la batalla coestelar “Ciclón Ramírez Jr.” y “Caballero Galáctico” se hicieron de palabras y ambos adelantaron el triunfo y es que se enfrentarán en una batalla por el campeonato de peso Welter Premier de la Total Wrestling Stars (TWS).

“Sé que es un buen luchador (‘Caballero Galáctico’), que es muy conocido en Quintana Roo, pero yo soy el campeón, he representado a México en empresas internacionales y hoy dejaré claro que soy el mejor, es para eso por lo que entrene, para dar un buen espectáculo este sábado y este cinturón se regresa conmigo a la Ciudad de México”, fue lo que comentó el campeón “Ciclón Ramírez” al iniciar la rueda de prensa.

A lo que rápidamente, el retador chetumaleño “Caballero Galáctico” contestó: Me da mucho ver que este muy confiado (“Ciclón Ramírez”), porque eso le costará y dice que seguirá siendo campeón, pero solo le recuerdo que se enfrentará a mí, “Caballero Galáctico”, el mejor rudo de Quintana Roo, estoy listo para ser campeón e iniciaremos el año de la mejor forma.

Cabe recordar que esta velada, será el primer “cañonazo de la promotora TWS, que preside Luis Novelo y que fue quien encabezó la cita con los medios de comunicación; el promotor estuvo acompañado además de los gladiadores “´Duende Maya” y “Ángelus”, quienes también tendrán acción en la función de este sábado.

Por su parte, el promotor comentó: La verdad es que será un verdadero “encontronazo” no sólo por la lucha por el campeonato Premier TWS, sino porque tenemos otras dos de apuestas y bueno esta función sin problemas podría ser de cierre de año, pero nosotros decidimos iniciar el año con lo mejor.

“Ciclón” y “Caballero” fueron directos con sus amenazas y a poco estuvieron de empujarse, pero decidieron no adelantar nada y coincidieron en que todo se definirá este sábado por la noche.

¿Quién es ‘Neurosis’?

Por otro lado, el estelar “Duende Maya”, quien podrá en riesgo la cabellera cuando enfrente en una lucha de apuestas al chetumaleño “Neurosis”, que arriesgará la máscara, comentó: Ya lo dije y lo vuelvo a decir: ¿Quién es “Neurosis”?, ni siquiera vino a la conferencia de prensa, me tiene miedo y además, se quiere colgar de mi fama, no señor, este sábado te quitaré tu cochina “tapa”.

Finalmente, quien también adelantó el triunfo fue el cancunense “Ángelus”, quien expondrá el Campeonato del Paso, Texas, cuando enfrente al chetumaleño “Hades. Sobre esto el campeón comentó: “Hades” me la debe, porque en una lucha me traicionó, y bueno no le tengo miedo, estoy apostando mi título y le demostraré que soy mejor.