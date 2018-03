‘La Rebotadera’ cumple 9 años como semillero

Joshua Buenfil/Diario La Verdad Cancún.- El equipo de basquetol ‘La Rebotera’ de Cancún cumple nueve años y lo celebrará en grande, no sólo por su participación en la Liga Estatal de Baloncesto, sino también por un torneo de índole Internacional en futuras fechas. Con 29 títulos logrados en diferentes torneos, tanto locales como internacionales, el club ‘La Rebotera’ de Cancún, se ha convertido en un equipo insignia en el municipio de Benito Juárez, no sólo por desarrollar talento, sino por albergar a jugadores que en sus mejores tiempos fueron profesionales. “Estamos de fiesta, son nueve años de logros, no es fácil, ha sido un camino muy complicado, pero hoy podemos disfrutar de ver a varios jóvenes talentos que salieron y se hicieron en ‘La Rebotera”, explicó Alejandro Luna, presidente del club deportivo.

