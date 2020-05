La Professional Fighters League donó 25 mil comidas en Nueva York

La Professional Fighters League (PFL) anunció el jueves que está trabajando con Food Bank For New York City para proporcionar comidas a aquellos en la ciudad que han sido afectados por el brote de COVID-19, el virus que no solo ha amenazado la salud de millones de personas en todo el mundo, pero obligó a las empresas no esenciales a cerrar en los Estados Unidos.

Esta iniciativa es parte de la plataforma "PFL Fights for Communities" y la liga planea ayudar a donar 25,000 comidas para crear conciencia y alentar donaciones adicionales a través de anuncios de servicio público con luchadores y personalidades de PFL, incluidos Kayla Harrison, Randy Couture y el recientemente firmado Rory MacDonald.

PFL teaming with New York City food bank to provide 25,000 meals for COVID-19 crisis aid https://t.co/IMqXwoFuEo pic.twitter.com/2frwHcwdXk — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 7, 2020

"Nuestros pensamientos están con todos los afectados por COVID-19, y los héroes en el frente atacando esta pandemia", dijo el CEO de PFL, Peter Murray.

Peter Murray CEO de la PFL

Murray mencionó que la Professional Fighters League quiere poner de su parte para mostrar que la familia PFL está en su esquina y que no están solos en esta pelea.

"Soy un neoyorquino de toda la vida, nuestra sede de PFL está en Manhattan y hemos recibido un gran apoyo en nuestros eventos de campeonato”, comentó.

La PFL donó 25 mil alimentos en Nueva York

El banco de alimentos de N.Y apoya al combate del COVID-19

El Banco de Alimentos de la ciudad de Nueva York ha estado involucrado en el alivio de la pobreza por más de 35 años. Actualmente está trabajando para proporcionar alimentos y recursos a los neoyorquinos que están en cuarentena por el COVID-19, así como a aquellos que han sufrido un golpe económico debido a las precauciones de pandemia de coronavirus que han dejado sin trabajo a innumerables estadounidenses.

Por cada 1 dólar donado al Banco de Alimentos, se proporcionarán cinco comidas. Las donaciones se pueden hacer en el sitio oficial de PFL o en https://pfl.everydayhero.com/us/covid.