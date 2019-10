La Parka, últimas noticias de su estado de salud.

Luego de sufrir un terrible golpe en una lucha realizada en la ciudad de Monterrey, el Hijo de La Parka reveló las últimas noticias sobre el estado de salud de su padre. Desde el pasado domingo 20 de octubre el estado de salud del luchador es algo que a los aficionados al pancracio preocupa.

En una plática exclusiva del hijo del luchador con el portal Mediotiempo, dijo como han pasado las últimas horas con el estado de salud de uno de los luchadores más queridos de nuestro país.

"Gracias a Dios está muy bien, se está recuperando. Día a día está tratando de seguir adelante, justo hoy (miércoles) por la mañana empezó a hablar y a respirar por su cuenta, estaba en terapia intensiva y va a pasar a terapia intermedia", comentó al sitio Mediotiempo.

La Parka se encuentra estable

De igual manera el joven gladiador que porte el nombre de Karis La Momia Jr. hizo referencia a lo complicado que han sido estos días, debido a que ha tenido que dejar a su padre por algunos compromisos que tiene como gladiador.

"¡Qué puedo decir! Aquí estoy muy preocupado, lamentablemente no estoy en Monterrey con mi familia, pero él lo sabe, se lo recordé antes de irme, que lo amo mucho, que él para mí es todo y que siempre voy a estar hablando y pensando en mi papá. Me siento muy cobijado, agradecerle a toda la gente, a los aficionados de la lucha libre, a mis compañeros de AAA por preguntarme día a día por el estado de salud de mi papá. Toda la gente que siempre está mandando mensajes, decirles que no les puedo contestar porque no me siento muy bien todavía para hablar del tema, por eso se nos brinda este espacio para decirle 'muchas gracias' a todos, en verdad se los agradezco mucho".

El hijo de La Parka hizo un llamado atento para no seguir haciendo caso a los rumores que surgen en redes sociales y que las noticias sobre la salud del luchador se harán por medio de la AAA y del portal Mediotiempo.

