La Parka: Revelan FOTO del rostro del icono de AAA

Luego de más de dos meses de permanecer hospitalizado por una lesión que sufrió el pasado 20 de octubre del 2019 en el aniversario 64 de la Arena Coliseo de Monterrey, Jesús Alfonso Huerta Escoboza quien personificó a La Parka por más de 20 años murió a causa de complicaciones y su familia dio a conocer su verdadero rostro en redes sociales.

Una mujer de nombre Ana Hemsani en redes sociales, aprovechó el momento de el fallecimiento del luchador para subir una imagen donde asegura que Alfonso Huerta es el padre de su hija.

Ana Hemsani dio a conocer el rostro de La Parka

En la fotografía se puede ver a un hombre con porte vaquero, el cual utiliza un sombrero en color negro, cabello largo que pasa de los hombros, un suéter en color negro y por debajo una playera del mismo color que la parecer se logra leer la leyenda Harley Davidson.

Jesús Alfonso Huerta Escoboza, La Parka

Además de esta fotografía se aprecian otras dos imágenes donde aparece una mujer rubia con parecido a la actriz Lorena Herrera y La Parka con su atuendo original abrazando a la mujer que asegura ser la madre de la hija del fallecido luchador.

Cabe recordar que la plataforma YouTube hace unos años ya se había mostrado el rostro de La Parka a través de un vídeo titulado “La Parka AAA sin rostro 2014”.

En el vídeo se muestran dos imágenes de quien parece ser Jesús Alfonso Huerta Escoboza de perfil y otra de frente en ambas fotos se encuentra sentado al parecer platicando con otras personas.

Ganó sus luchas de apuesta y nunca perdió la máscara

Cabe recordar que lo largo de sus 20 años de darle vida a La Parka obtuvo grandes encuentros de apuestas ganando mascaras de luchadores que con el paso del tiempo se volvieron sus amigos fuera del ring.

En unas de sus giras La Parka platicó a La Verdad las máscaras que más gusto le había dado ganar en la lucha libre.

La Parka en La Verdad mencionó las mascaras que ganó en la lucha libre

Hasta ahora me he enfrentado a grandes atletas del pan­cracio mexicano y extranjero, pero de lo que he ganado en apuestas, me ha llenado de satisfacción obtener los tesoros de “Cibernético”, “Mesías”, “Hijo del Espectro”, “Akuma” y “Gacela”, comentó.

