La No.1 del mundo Ashleigh Barty se retirará del tenis a los 25 años

Ashleigh Barty, la jugadora número 1 de la WTA durante 114 semanas consecutivas y contando, anunció su retiro del tenis el martes. La australiana saliente está a un mes de cumplir 26 años .

"Es la primera vez que lo digo en voz alta y, sí, es difícil de decir", dijo un emocionado Barty al ex compañero de dobles Casey Dellacqua en una entrevista. “Pero estoy tan feliz y estoy tan lista.

“Ya no tengo el impulso físico, el deseo emocional y todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotado.

Es extremadamente raro que una atleta profesional en cualquier deporte se aleje mientras está en la cima de su juego, pero Barty se va con un excelente conjunto de credenciales que casi seguramente la llevarán al Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Ashleigh Barty ganó tres títulos importantes de individuales en tres superficies diferentes: el Abierto de Francia de 2019, Wimbledon de 2021 y, en enero, el Abierto de Australia. En total, acumuló 15 títulos en individuales y 12 en dobles, más que cualquier otra jugadora activa en ese lapso.

En todos los niveles de juego, Barty produjo un récord de 305-102 en individuales y un récord de 200-64 en dobles, ganando un premio total en su carrera de $23,829,071.

El reinado actual de Barty como número 1 es la cuarta racha más larga en la historia del Hologic WTA Tour, detrás de Steffi Graf (186 semanas), Serena Williams (186) y Martina Navratilova (156). Sus 121 semanas totales son la número 7 de todos los tiempos.

“Sé cuánto trabajo se necesita para sacar lo mejor de ti mismo”, dijo Barty. “Se lo he dicho a mi equipo varias veces: 'Simplemente ya no tengo eso en mí'. Físicamente, no tengo nada más que dar. Le he dado absolutamente todo lo que tengo a este hermoso deporte del tenis, y estoy muy feliz con eso. Para mí, ese es mi éxito”.

El presidente y director ejecutivo de la WTA, Steve Simon, dijo: “Con sus logros en los Grand Slams, las Finales de la WTA y alcanzar el puesto número 1 en el ranking mundial, se ha establecido claramente como una de las grandes campeonas de la WTA.

“Le deseamos a Ash lo mejor y sabemos que seguirá siendo una gran embajadora del deporte del tenis mientras se embarca en este nuevo capítulo de su vida. La extrañaremos”.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Barty siempre ha sido poco convencional con respecto a su carrera estelar. Ella y Dellacqua tuvieron un enorme éxito jugando dobles, llegando a las finales del Abierto de Australia, Wimbledon y el Abierto de EE. Tomar un descanso.

Barty ganó el Abierto de Francia de 2019, Wimbledon de 2021 y, en enero, el Abierto de Australia.

“Fue demasiado rápido para mí, ya que he estado viajando desde muy joven”, dijo en ese momento. “Quería experimentar la vida como una adolescente normal y tener algunas experiencias normales”.

Su año sabático de 21 meses del tenis incluyó una temporada jugando al cricket con el Brisbane Heat de la Women's Big Bash League. Regresó en mayo de 2016, jugando un evento ITF de $50,000 en Eastbourne, ganando tres partidos de clasificación y tres más en el cuadro principal. Un año después, ocupó el puesto 88 y, a fines de 2017, Barty era una de las 20 mejores jugadoras establecidas.

“Sé que he hecho esto antes”, dijo Barty riendo, “pero con un sentimiento muy diferente. Estoy muy agradecido con todo lo que el tenis me ha dado. Me ha dado todos mis sueños, y más, pero sé que ahora es el momento de alejarme y perseguir otros sueños y, sí, dejar las raquetas”.

Una derrota en semifinales ante Petra Kvitova en Doha en febrero fue el último partido que jugó en 2020; Barty se quedó en casa en Australia durante el resto de la temporada cuando surgió la pandemia mundial.

Después de seis meses en la carretera en 2021 y después de ganar cinco títulos, incluido su segundo Grand Slam en Wimbledon, Barty terminó su temporada abruptamente después de una derrota ante Shelby Rogers en el US Open. Su ranking No.1 la calificó para las Finales de la WTA de Akron, pero Barty se retiró, citando las continuas restricciones de viaje y cuarentena de Covid-19.

“Wimbledon el año pasado cambió mucho para mí como persona y para mí como atleta”, dijo Barty. “Cuando trabajas tan duro toda tu vida por un objetivo. Poder ganar Wimbledon, que era mi sueño, el único sueño verdadero que quería en el tenis, eso realmente cambió mi perspectiva.

“Tenía ese presentimiento después de Wimbledon y había hablado mucho con mi equipo al respecto. Solo había una pequeña parte de mí que no estaba del todo satisfecha, no estaba del todo satisfecha. Hubo un cambio de perspectiva en mí en la segunda fase de mi carrera, que mi felicidad no dependía de los resultados”.

Barty no perdió un partido en su temporada abreviada de 2022, con marca de 11-0 y ganando 25 de sus últimos 26 partidos. Abrió con una carrera por el título en el Adelaide International, luego terminó su carrera con broche de oro, y resultó que ganó el Abierto de Australia. Se convirtió en la primera australiana en ganar el título en su evento de Grand Slam local en 44 años.

“El desafío del Abierto de Australia, y creo que para mí, se siente como la manera más perfecta, mi manera perfecta, de celebrar el increíble viaje que ha sido mi carrera como tenista”, dijo Barty. “Como persona, esto es lo que quiero. Quiero perseguir otros sueños que siempre he querido hacer”.

Barty se convierte en la segunda mujer actual No.1 del mundo en retirarse mientras estaba en la cima del tenis, siguiendo a Justine Henin, quien se retiró en mayo de 2008, después de 61 semanas consecutivas en el No.1. Henin volvió a jugar dos años después.

Kim Clijsters se retiró por primera vez en 2007 a la edad de 23 años y ocupó el puesto número 4. Regresó dos años después, ganó títulos consecutivos del US Open y luego se retiró por segunda vez entre 2012 y 2020. Clijsters es actualmente un jugador activo. El once veces campeón de Grand Slam, Bjorn Borg, se retiró a la edad de 26 años en 1983 y luego volvió a jugar entre 1991 y 1993.

“Sé que es posible que la gente no lo entienda”, admitió Barty. "Estoy bien con eso. Porque sé que para mí, Ash Barty, la persona tiene tantos sueños que quiere perseguir que no implican necesariamente viajar por el mundo, estar lejos de mi familia de mi hogar, que es donde siempre quise estar. Es donde he crecido”.

Barty ha dicho que disfrutó su tiempo después del US Open rodeada de familiares y amigos en Brisbane. En noviembre de 2021, Barty y el golfista profesional australiano Garry Kissick anunciaron su compromiso.

Cerca del final de la entrevista con su buena amiga Dellacqua, había lágrimas en los ojos de Barty.

“Después de haberte conocido durante tanto tiempo, una cosa que sé es que siempre tomas las decisiones correctas para ti”, dijo Dellacqua. “Y siempre han funcionado y lo has hecho a tu manera. Creo que eso es realmente valiente, eso es realmente creíble. Disfruta de la jubilación”. Barty asintió. "Da miedo", dijo.

“Nunca, nunca, nunca dejaré de amar el tenis. Siempre será una parte importante de mi vida, pero ahora creo que es importante poder disfrutar la siguiente fase de mi vida como Ash Barty como persona, no como Ash Barty como atleta” finalizó Barty.

