La NFL en México: juegos, tienda en línea y más

Los partidos de la NFL en México han sido todo un éxito desde que el formato de partidos internacionales llegó al país en 2016, y año con año la emoción del fútbol americano es bien recibida por los fanáticos.

La NFL llegó a México por primera vez en 1978, cuando los equipos de Philadelphia y New Orleans sostuvieron un juego de preparación en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, con una victoria de los Eagles 14-7.

El primer partido oficial de la NFL en México fue el de los Cardinals vs 49ers en el 2005. El partido, que fue el primero de la liga fuera de Estados Unidos, se jugó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México ante 100 mil espectadores.

La historia de la NFL en nuestro país se reanudaría hasta 2016 con el Raiders vs Texans (27-20) para continuar en 2017 con el Patriots vs Raiders (33-8). Las malas condiciones del pasto del Azteca llevaron a la bochornosa cancelación del Chiefs vs Rams de 2018, pero la acción se renovó sin complicaciones en 2019.

NFL México 2019

El partido del 2019 en México fue importante para el campeonato de los Chiefs.

Por primera vez en la historia de los partidos de la NFL en México tuvimos al equipo que resultaría campeón del Super Bowl de la temporada, los Chiefs de Kansas City, que terminaron venciendo 24-17 a los Chargers de Los Ángeles en el Monday Night Football de la Semana 11.

Entre todos los partidos internacionales de la NFL que se han jugado en tierras mexicanas, este fue el que registró la menor asistencia, con 76 mil 252 seguidores en las tribunas. También sería el primer duelo en que que se falla un gol de campo en un duelo de NFL en el país, cortesía de Michael Badgley.

Fue un partido importante para los Chiefs, quienes con su victoria alcanzaron el liderato en solitario de su división, tomando ventaja de un juego y medio sobre Oakland rumbo a los playoffs de los que resultarían campeones.

NFL México 2020

El juego del 2020 en el Estadio Azteca.

Infortunadamente, la pandemia de coronavirus impidió la realización de los juegos internacionales de la NFL, que en 2020 traería a México a los Cardinals de Arizona como el equipo local, pero ni siquiera alcanzamos a conocer a su rival.

La emergencia sanitaria también impidió los partidos previstos en Londres con los Jaguars de Jacksonville como locales en el estadio Wembley, y dos juegos más en el nuevo estadio del Tottenham, con los Falcons de Atlanta y los Dolphins de Miami como anfitriones.

El juego programado para el 2020 en la Ciudad de México se trasladó al 2021, aunque de momento las autoridades de la NFL solo han dicho que los compromisos internacionales solo sucederán si las condiciones en los países sede lo permiten.

NFL México Tienda

La tienda oficial de la NFL llegó este año a México.

La primera tienda en línea de la NFL en el país fue abierta en febrero de 2021 en la víspera del Super Bowl LV entre los Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers. Su principal oferta de lanzamiento es el envío gratuito por “tiempo limitado” en pedidos mayores a 1.900 pesos.

La tienda ofrece todo tipo de mercancías con licencia oficial de los 32 equipos de la NFL, incluídos jerseys, camisetas polo, gorras, sudaderas, cascos y artículos coleccionables.

Aunque sus precios pueden ser elevados, los fanáticos pueden estar seguros de que comprarán productos de alta calidad con licencias de todos los equipos de la liga. NFL Shop México hace envíos a todos los estados de la república.

¿Has ido a alguno de los partidos de la NFL en México o conoces a alguien que haya ido? Si es así, escríbenos en los comentarios. La Verdad Noticias quiere leer tus experiencias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.