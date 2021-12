La NBA pospone 5 partidos ante el alza de casos de COVID-19

La NBA pospuso cinco partidos este domingo en los que participarían nueve equipos en respuesta al aumento de los contagios por coronavirus, lo que elevó a siete el número de encuentros que se han retrasado en la presente temporada.

Fueron cancelados tres juegos del domingo: Cleveland en Atlanta, Denver en Brooklyn y Nueva Orleans en Filadelfia. También se canceló el juego de Orlando en Toronto el lunes y el juego de Washington en Brooklyn el martes.

Este mismo domingo, la NBA anunció un nuevo plan que incluye “jugadores de reemplazo adicionales” para que los partidos no tengan que ser cancelados.

NBA aplaza partidos por COVID

Decenas de jugadores de la NBA han dado positivo por COVID-19 en los últimos días.

Los aplazamientos se produjeron el mismo día en que Atlanta anunció que el escolta estrella Trae Young ingresó a los protocolos de salud y seguridad de la liga y Los Angeles Lakers dijeron que el entrenador Frank Vogel también había sido agregado a la lista.

Los Cavaliers hicieron que cinco jugadores ingresaran a los protocolos el domingo, dijo el equipo. Los cinco, el centro Jarrett Allen, los delanteros Lamar Stevens y Dylan Windler y los escoltas Denzel Valentine y RJ Nembhard, dieron positivo por COVID-19, según una persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no dio a conocer esa información específica.

Los Bulls de Chicago regresarán a la cancha después de haber pospuesto dos juegos la semana pasada. Durante los juegos del sábado, esos fueron los únicos juegos que la NBA había rechazado durante este brote, con más de 50 jugadores colocados en la lista de protocolos en los últimos días.

Equipos se quedan sin jugadores

La NBA busca soluciones a la falta de jugadores de reemplazo.

el domingo, la liga aumentó significativamente la lista de aplazamientos, ya que los equipos simplemente no tenían suficientes jugadores para competir. Brooklyn solo tiene 10 jugadores, más parte del personal, en los protocolos.

"Es lo que es. Solo tratar de estar lo más seguro posible y eso es todo lo que puedes hacer ", dijo el escolta de los Lakers Russell Westbrook sobre los casos de COVID-19 en aumento de la NBA. Westbrook estuvo brevemente en los protocolos a fines de la semana pasada, antes de devolver al menos tres pruebas negativas y ser autorizado para volver a jugar sin perderse un juego.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.