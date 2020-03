La MLB y la MLBPA acuerdan situación salarial ante la pandemia del Coronavirus

Luego de la suspensión de la temporada de la Major League Baseball (MLB), la Asociación de Jugadores (MLBPA por sus siglas en inglés) y la Las Grandes Ligas llegaron a un acuerdo sobre el salario y tiempo de servicio, mientras todo el deporte continúa a la espera ante la pandemia de coronavirus.

La MLB y MLBPA se han comprometido a disputar la mayor cantidad de juegos de temporada regular posible, dejando abierta la posibilidad de un calendario que se extienda hasta octubre, con la postemporada llegando en noviembre, según informó la liga.

Acuerdos salariales en la MLB y jugadores tras la pandemia de coronavirus

Será la Oficina del Comisionado de la MLB, Rob Manfred quien conformará un calendario a su debido momento. Luego, el sindicato dará su opinión antes de que sea finalizado. El formato de postemporada también podría ser alterado en el 2020, incluyendo la propuesta que disputar juegos en estadios neutrales.

Ron Manfred comisionado de la MLB

Sin embargo, los jugadores cumplirán tiempo de servicio de acuerdo con el número de días que pasen en el roster en la lista de lesionados. Un año regular de servicio es de 172 días, así que sin importar cuántos partidos se disputen en el 2020, un jugador que esté en el roster o en la lista de lesionados durante toda la temporada contará como 172 días de tiempo de servicio.

Luego de la suspensión de la MLB se buscará activar la liga

Con este acuerdo los jugadores seleccionados en el Draft no recibirán más de 100 mil dólares en bonos por firmar por adelantado, recibiendo el 50% hasta el 1ro de julio del 2021 y el otro 50% hasta el 1ro de julio del 2021. Los jugadores que no fueron seleccionados no podrán recibir más de 20 mil dólares en bonos por firmar.

El sindicato votó el jueves para aceptar el acuerdo, mientras que los dueños lo hicieron el viernes de manera unánime para ratificar el pacto.