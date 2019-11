La Lucha Libre AAA regalará máscara conmemorativa al Knotfest 2019

Con motivo de la llegada del próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Parque Deportivo Oceanía, ubicado en la Ciudad de México del Knotfest 2019 con la presentación de la banda estadounidense de metal alternativo Slipknot, la empresa mexicana de Lucha Libre AAA regalará 50 máscaras conmemorativas.

Fue a través de sus redes sociales que la Triple A World Wide dio a conocer la mascara oficial conmemorativa al Knotfest 2019 con un video donde te da los pasos para ser ganador de una de estas máscaras en color oscuro para quienes asistan a este festival.

El diseño de la mascara conmemorativa del Knotfest 2019 de la AAA

En el vídeo se puede observar que compres tus boletos del 21 al 29 de noviembre a través de boletia.com, para ganarte unas de las 50 máscaras de edición limitada del Slipknot por la AAA y se muestra el diseño parecido a las que acostumbra a utilizar en sus conciertos esta banda con los colores de la AAA en los costados y en color negro en su mayoría.

El encuentro anunciado para el sábado 30 de noviembre unió fuerzas con el Force Fest, con fecha de 1 de diciembre, buscando brindar un fin de semana épico denominado Knofest meet Force Fest, al reunir a algunas de las mejores leyendas del metal con algunas de las figuras contemporáneas más importantes.

Seran 50 mascaras de edicion especial para los fans

El Knotfest 2019 contará con artistas como Godsmack, Bullet For My Valentine, Papa Roach, 311, Stratovarius, Nothing More, y Of Mice and Men asi como Slipknot y Evanescence quien tenía siete años de no tocar en México.

Como ganarte tu máscara, sigue los pasos

Compra tus boletos en http://bit.ly/boletos-knotfest-2019 del 20 de noviembre al 29 de noviembre, regístrate en este link https://livetalent.com.mx/masks/

Sube una foto en tu muro de forma pública con el #SlipknotAAA mostrando tus boletos (tapando los códigos), y con una máscara hecha por ti. Un jurado de AAA seleccionará a los ganadores.

Las máscaras se entregarán en la zona de lucha dentro del #knotfest meets #forcefest el día 30 de Noviembre.

