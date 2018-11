La Liga de Fútbol Primera Fuerza "A" buscará nuevo candidato a la presidencia

Fernando Tun Dzul anunció su renuncia de la presidencia de la Liga de Fútbol Primera Fuerza "A", tras varias semanas de diferencias con la Asociación de Fútbol del Estado de Yucatán (Afeyac).

El presidente no ha dado alguna renuncia oficial y solo lo ha externado por la cuenta de red social del circuito futbolero.

Se realizó una junta donde asistieron 19 de los 36 representantes de equipos que iniciaron la temporada 2018-19 y desafortunadamente, varios estaban indecisos en cuanto a seguir como Liga o irse a la nueva de la AFEYAC.

El pasado lunes, en las oficinas de la Afeyac, el titular de ese organismo, Manuel Martín Medina, sostuvo una reunión con 17 equipos para crear un nuevo torneo de ascenso que ahora llevará por nombre “Intermedia Yucatán", y el fin de semana algunas escuadras no se presentaron a sus partidos de la jornada ocho.

"Yo, como presidente de la Liga y amigo de todos, no tengo la menor intención de perjudicar a ningún equipo por lo que he tomado la siguiente decisión, para que el fútbol no se vea afectado por decisiones administrativas", dijo Fernando Tun, quien estuvo ocho años al mando del circuito.