La Liga: “No le haremos pasillo al Barcelona, rompieron la tradición” Zindane

El Director Técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha declara que si el conjunto del Barcelona gana la Liga antes del Clásico de La Liga, no le harán pasillo. Además, asegura que la decisión es suya completamente, ya que afirma que el Barcelona rompió la tradición.

“Dentro de no sé cuánto se me va a preguntar, la respuesta es muy clara. Es una decisión y ya está, es mía. No entiendo lo del pasillo y entonces no se va a hacer, pero estamos lejos del final de la temporada. El Barça rompió la tradición", mencionó el timonel del Madrid.