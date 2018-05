La Liga: "No he pedido a Neymar, no entro en eso” Zidane

El Director Técnico del Real Madrid señala que él no ha pedido que se contrate a Neymar como refuerzo. Aunque también indicó que si se diera el fichaje del brasileño, este haría buena mancuerna con el portugués Cristiano Ronaldo.

"No sé si están discutiendo con Neymar, no lo creo, porque lo que nos importa es lo que estamos haciendo ahora", aseveró Zidane.

Añadió que no se meterá en esos temas, pues ningún rumor podrá romper con la concentración que tiene el equipo. Sin embargo, recalcó que él no le ha pedido a la Directiva que contraten los servicios de Neymar.

"No he pedido a Neymar, no entro en eso. Tenemos que acabar bien la temporada, el resto se hablará después", indicó el Director Técnico del Real Madrid.

Zinedine Zidane se mostró tajante en cuanto a que no hablaría sobre los rumores de Neymar, pero no dejó pasar la oportunidad para mencionar que Cristiano Ronaldo y Neymar se entenderían muy bien estando en el mismo equipo.

"No soy quien para decir nada hoy en día, estoy preocupado por lo que me queda. Después de la final se hablará en el club porque seguramente habrá cambios, pero ahora no puedo hablar de nada” dijo Zidane.

Aseguró que uno de los claros ejemplos era que cuando él jugaba decían que no se llevaba con Djorkaeff, sin embargo, participaron juntos en un Mundial.

“Los buenos son siempre compatibles, fuera no lo sé, pero en el campo hay química. Cuando jugaba decían que no era compatible con Djorkaeff y hemos ganado juntos el Mundial” indicó Zinedine.

Finalizó indicando que nada romperá con la concentración de su equipo de cara a la Final de la Liga de Campeones, así que el tema de si Neymar llegará o no al Real Madrid, no le preocupa en lo absoluto.

"No estamos preocupados ni nos va a perturbar. Todo el mundo habla y no va a cambiar ni evitar que preparemos bien una final, por lo tanto no estoy preocupado" finalizó Zinedine Zidane.

⚽ Con motivo de la final de la Champions League, que se jugará el 26 de mayo en Kiev, el #RealMadrid instalará unas pantallas gigantes en el estadio Santiago Bernabéu el día del partido. #APorLa13

Más detalles aquí https://t.co/BOMHCvbWuF — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 10 de mayo de 2018