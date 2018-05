La Liga MX y el Ascenso MX responden a la AMF y promete sanciones

La Liga MX y el Ascenso MX, siguen dando de qué hablar pues el tema cada vez se pone más calientito. Los clubes finalistas de la Liga de Ascenso MX, jugarán una final en la que no podrán ascender.

Este es el caso de los Alebrijes de Oaxaca y los Cafetaleros de Tapachula, quienes en varas ocasiones han mostrado su descontento con las reglas de la Liga MX. Estos equipos finalistas, no podrán pelear por llegar a la Liga MX, al no contar con los requisitos necesarios para llegar al Máximo Circuito del Balompié mexicano.

Hace unos días, la Asociación Mexicana de Futbolistas dio a conocer una carta en la que se pedía que a los jugadores del Ascenso se les dejara llegar a la Liga MX, dicha carta iba firmada por los jugadores que disputarán la Final y pedían que se les dejara cumplir su sueño de ascender.

Sin embargo, la Liga ha dejado, muy en claro que esto no será posible pues los equipos no cuentan con las certificaciones necesarias, además, mencionaron que desde el inicio de temporada ellos sabía que no podrían ascender.

En medio de la lluvia, así recibieron el #TourDelTrofeo de la #GranFinal Temporada 2017-2018 del #ASCENSOBancomeeMX en la filial de @Tapachula_FC en Cacahoatan

¡Nos vemos mañana desde las 11 AM en el sendero pearonal del Centro Histórico de Tapachula!

⚽ #SienteTuLiga ⚽ pic.twitter.com/Hrqy4NXkBS — ASCENSO Bancomer MX (@AscensoMX) 5 de mayo de 2018

De nueva cuenta, la Liga MX y el Ascenso MX, se unen para aclarar la situación en un comunicado donde piden no seguir mintiendo acerca del reglamento, además, advierten que habrá sanciones para los jugadores.

"Por todo lo anterior, y deseando que no se siga haciendo uso indebido de las plataformas de comunicación, así como engañando a la afición sobre el particular, la LIGA MX / ASCENSO MX confirma que se dará cumplimiento al Reglamento de Competencia […] que abarca la Temporada 2017 – 2018” anuncia el comunicado.

Además invita a que actúen a favor de la competencia y no en contra de ella.

“A todos los involucrados, Clubes, Jugadores, Cuerpos Técnicos y Directivas, a observar las disposiciones correspondientes y actuar a favor de la competencia y no en contra de ella” continúa el texto.

Señala que habrá consecuencias para aquellos que han hecho declaraciones en contra del reglamento de la Liga.

“Informando que se actuará conforme resulte procedente contra aquellos Clubes y sus representantes que se han dedicado a realizar declaraciones públicas en detrimento de la verdad y las normas que nos regulan", sentencia el comunicado.

Finaliza insistiendo en que si los equipos no se presentan, sería acreedores a la desafiliación de la Liga.

“Con lo dispuesto por el artículo 17 aparatado 17.2 inciso e) del Estatuto Social de la FMF, […] el no participar sin causa justificada en las competencias oficiales convocadas por el Sector o División de la FMF que le corresponda, es causal de desafiliación de la Asociación" concluye el comunicado.