La Liga MX estrena líder, las Águilas vuelan alto en la Tabla General

Las Águilas del América derrotaron a los Xolos de Tijuana con un marcador de 3-0, mismo que le dio las 3 unidades necesarias para quedarse con lo más alto de la Tabla General y de esta manera la Liga MX, estrena líder.

Los dirigidos por el Piojo Herrera levantan la mano y aprovechan la ventaja cedida por la Máquina Cementera de Cruz Azul para quedarse con lo más alto de la Tabla General, sitio que presumen con 27 unidades, con 27 goles a favor y 27 en contra, dándoles una diferencia de goleo 13.

Los de Coapa encontraron la oportunidad del liderato gracias a una serie de resultados, a los cuales les sacaron ventaja. Pues llegaron al encuentro sabiendo que el Cruz Azul había perdido 2-0 contra los Gallos Blancos de Querétaro y Santos empató 1-1 con los Tuzos de Pachuca, así que de conseguir el resultado positivo, serían los líderes del certamen.

Gracias a goles de Ema Aguilera, Andrés Ibargüen y Diego Lainez sumamos tres puntos más en el ��Azteca

Ve el resumen en nuestro canal de YouTube ⤵️https://t.co/lzPme3oRRF pic.twitter.com/TDNttpcgKV — Club América (@ClubAmerica) 21 de octubre de 2018

Así marcha la Tabla General del Apertura 2018 de la Liga MX

A falta de 3 partidos, Lobos BUAP vs Chivas, Pumas vs Tigres y Morelia vs Puebla, a las Águilas del América ya no podrán bajarlas de la primera posición de la Tabla General, por lo que cerrarán la Jornada 13 como líderes de la Jornada 13.

En segundo lugar se mantendrá la Máquina Cementera de Cruz Azul con 26 puntos, en tercer lugar se quedarán los Santos Laguna con 25 unidades, en cuarto lugar se mantienen los Rayados de Monterrey al acumular 23 puntos, esto si los Pumas de la UNAM que se encuentran en la quinta posición con 22 unidades, no ganan su encuentro en contra de los Tigres.

Toluca acumula ya 22 unidades y se encuentra en la sexta posición, posteriormente de encuentran los Gallos Blancos de Querétaro con 19 puntos y en octavo lugar los Tigres con 18 unidades, sitio del que podrían salir si le ganan a los Pumas de la UNAM. SI hoy culminara la Fase Regular del Apertura 2018, estos serían los equipos clasificados a la Fiesta Grande.