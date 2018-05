La Liga: Iniesta cree que Griezmann sería buen fichaje y sería raro el regreso de Neymar.

Tal parece que el fichaje de antoine Griezmann por el Barcelona es algo inminente y el mediocampista Andrés Iniesta cree que su llegada sería un futbolista que podría aportar mucho al equipo catalán y de igual manera dijo que un retorno de Neymar a la entidad condal sería muy raro.

Reciente el futbolista uruguayo Luis Suárez dejó entrever que el futbolista francés Antoine Griezmann llegará para el siguiente torneo al equipo del Barcelona, aunque los altos mandos del Atlético de Madrid ya salieron a decir que el galo sigue siendo jugador colchonero.

"Griezmann es de los mejores delanteros del mundo, pero realmente no sé qué pasará en el futuro. Ahora es jugador del Atlético y lo que sea hablar más de la cuenta es ir un paso más. Si acaba viniendo sería un gran fichaje, si no se buscarán otras opciones", dijo el mediocampista al diario AS.