La Liga: Griezmann se queda en el Atlético de Madrid.

La novela de Antoine Griezmann llegó a su fin, luego de que se hablara mucho sobre una salida con destino a Barcelona, a lo que el atacante galo salió a decir que anunciaría su futuro antes de que Francia haga su debut en la Copa del Mundo y fue el día de hoy mediante un video que el delantero anunció su permanencia en el conjunto del Atlético de Madrid.

"Estarás harto de escuchar los comentarios que dicen si me voy, si me quedo, cuánto me dan, cuánto no me dan… Pero la verdad es la que voy a decir ahora", decía el delantero en el video, generando gran expectativa si finalmente se sumaría al Barcelona, un rumor que ha tomado fuerza para este mercado de fichajes.

El delantero de 27 años de edad Antoine Griezmann hizo el anuncio al más puro estilo de LeBron James, cuando en cadena nacional en los Estados Unidos anunciaba que dejaba a los Cavaliers de Cleveland para ir al Heat de Miami; ahora el astro de la Selección de Francia que estará en la Copa del Mundo de Rusia 2018 hizo algo similar para anunciar que su futuro futbolístico era permanecer en el Atlético de Madrid.

Con esto finaliza el rumor del posible fichaje por el Barcelona, con lo que seguirá bajo las órdenes del argentino Diego “El Cholo” Simeone. El Atlético recibía al Eibar de Fabián Orellana en la última jornada de la Liga y, mientras todos aplaudían a Fernando Torres en su despedida, cada vez que el ex Real Sociedad tocaba la pelota recibía las silbatinas de su propia hinchada.

Tanto fue el rechazo de la afición al delantero Antoine Griezmann que el charrúa Diego Godín tuvo que intervenir. "Dejen de silbarle, que se va a quedar, ¿vale?" fueron las palabras del central, que finalmente tenía razón.