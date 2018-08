La Liga: Eden Hazard le cierra las puertas al Real Madrid.

El mediocampista belga Eden Hazard ha sido tajante al afirmar que no piensa dejar al Chelsea para ir al Real Madrid en esta campaña y se dijo que estaba muy feliz de continuar con el conjunto londinense.

El volante Eden Hazard de 27 años de edad tuvo una gran participación con Bélgica en la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018, siendo uno de los jugadores que buscaba el Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo; si bien en La Liga pueden llegar futbolistas todavía el internacional belga ha dejado en claro su permanencia con el Chelsea.

“Se han dicho muchas cosas, pero en este momento estoy feliz. Me quedan dos años de contrato y ya veremos qué sucede. ¿Este año? No me iré", declaró el futbolista belga, luego que los Blues derrotaron al Arsenal en la Premier League.