La Liga: Conoce los ocho futbolistas que dejarían el Barcelona

No se puede ocultar que en los últimos mercados de fichaje el FC Barcelona se ha equivocado, porque se han mostrado incapaces de deshacerse de algunos futbolistas que no han logrado llevar un buen desempeño futbolístico, así como tampoco han sido piezas relevantes para los directores técnicos que han llegado, y a pesar de que el pasado mes de enero sufrieron algunas bajas, parece indicar que no fue suficiente.

Este se ha tornado más fuerte después de la dolorosa derrota que sufrieron en la UEFA Champions League frente a la Roma, por lo que esta eliminación haya dejado en claro que se necesitan cambios y ya, pensando en que la plantilla necesita cambios para funcionar de mejor manera, aunque siendo honestos primero tendrán que ver las salidas antes de empezar a contemplar un fichaje bomba que refuerce la plantilla.

Do you believe in miracles❓❤️ Una publicación compartida de AS Roma (@officialasroma) el 12 Abr, 2018 a las 5:02 PDT

Según con la información proporcionada por el diario Sport, el conjunto azulgrana ya tiene pensado en la salida de 8 jugadores de su escuadra, la cual se medirá este sábado con Sevilla correspondiente a la Final de la Copa del Rey. Analizando la situación, un caso que es más que seguro es la salida del fantasmita Andrés Iniesta, ya que se ve muy cerca su llegada al Chongqing Dangdai Lifan de China, otro caso es el bajo desempeño que ha mostrado André Gomes, quien no ha terminado de convencer al cuerpo técnico, por lo que su salida es casi segura.

Los otros jugadores que no se salvan y apuntan para estar en la lista de transferencias son: Lucas Digne, Denis Suárez, Aleix Vidal y Paco Alcácer, todos ellos contratados en la etapa de Luis Enrique, no han logrado ser protagonistas y su salida es casi un hecho.

Yerry Mina y Nelson Semedo, también son contemplados pero para que tengan actividad futbolística en otros clubes, para cuando regresen ver si terminan por convencer y permanecen en el club.