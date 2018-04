La Liga: Andrés Iniesta se despide entre lágrimas del Barcelona

Andrés Iniesta, de 33 años, anuncia que esta es la última temporada que estará con el Barcelona. Con esto, se pone fin a los rumores que rodeaban al mediocampista sobre su salida del equipo. Entre lágrimas y en una conferencia bastante emotiva para los culés, Iniesta se despide del equipo para el que militó durante 22 años.

Tienes el agradecimiento infinito de los barcelonistas y de todo el mundo del fútbol. Lo de hoy no es una despedida, es un hasta pronto #Infinit8Iniesta pic.twitter.com/cIzcSyTxyz

El originario de Fuentealbilla, España ha puesto fin a su etapa con el Barcelona, luego de renovar con el equipo en octubre pasado. Iniesta logró con el Barcelona un total de 31 títulos, en los 22 años que estuvo en las filas del Barca, de los cuales, 16 años los pasó en el primer plantel.

En una conferencia de prensa a la que asistió la familia del jugador, sus compañeros de equipo y los medios de comunicación, Andrés con trabajo podía hablar sin que la voz se le cortara al inicio de la conferencia, cuando lo logró, señaló el propósito de reunir a todos.

Las razones que llevaron al centrocampista a retirarse del equipo, es que señala que ya no se encuentra en su mejor nivel y el Barcelona es un equipo que se merece lo mejor de él.

Agradeció a sus compañeros y a toda la gente que ha estado con él, día a día y aseguró que ellos son los que lo hacen mejor persona. También agradeció el apoyo de los aficionados durante estos años en el Barcelona.

Mencionó que el Barcelona le ha dado todo y ha sido de manera mutua.

“Mi único objetivo era triunfar con este Club y lo conseguí, lo he conseguido y no hay algo que me haga más feliz que eso” dijo Andrés Iniesta.