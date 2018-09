La ‘Joya’ Moreno lista para brillar

Esmeralda “Joya” Moreno se cataloga como una campeona que ha hecho su carrera con base en grandes retos y en su mayoría peleando en calidad de visitante, por lo que este próximo sábado 22 de septiembre en la Internacional Arena Oasis de Cancún, asegura que no hay ningún tipo de miedo cuando exponga su campeonato mundial de peso Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo ante Yesenia “Niña” Gómez.



“Es que para mí no es nuevo, la mayor parte de mis peleas así han sido, siempre en casa de mis rivales y con todo en contra, no es nada nuevo, al contrario, para mí es hasta raro pelear como local, por eso para la pelea del próximo sábado 22 en Cancún puedo decir que hay cero miedo, al contrario, me quita presión y me hace estar más concentrada en la pelea”, señaló.



“Como dice mi entrenador, la presión es para Yesenia, la gente espera que gane ella y quieren que luzca ella, a mí sólo me queda hacer mi trabajo, con la cabeza fría y aprovechando todas las oportunidades que se me presenten; a ganar de manera clara todos los rounds y si se llegara a presentar el nocaut no dejarlo pasar, es una pelea dura, pero hay que echar mano de toda la experiencia que tenemos”, agregó.Moreno se encuentra en la etapa final de su preparación, realizando intensas sesiones de sparring con diversas chicas, para llegar en gran forma a una cita donde pondrá en juego su corona mundial.La pelea llegará a todos los hogares mexicanos a través de la señal de Televisa Deportes en la tradición de “Sábados de Box”