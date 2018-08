La "Joya" Moreno enfrentará a Yesenia la "Niña" Gómez por segunda ocasión

La “Joya” Moreno enfrentará a la cancunense Yesenia “Niña” Gómez, por segunda ocasión en acciones del combate estelar de la velada “Desempate de Campeonato” que se disputará el próximo sábado 22 de septiembre en la internacional “Oasis Arena Cancún”, en una coproducción de “Cancun Boxing”, “Boxing Time Promotions” y “Promociones del Pueblo”, con transmisión a cargo de Televisa Deportes a través de su tradicional serial “Sábados de Box”.

Esmeralda “Joya” Moreno (35-10-2, 11 KO’s)., la actual monarca mundial de peso Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aseguró que conservará su reinado, tras enfrentar a la “Niña” Gómez “Soy la campeona, haré valer mi experiencia y además como aún no he ganado una pelea en Quintana Roo, estoy decidida y convencida de que voy a hacerlo, por eso me estoy preparando para dar mi mejor versión”, comentó.

La campeona mundial fue tajante al asegurar que no le arrebatarán el cetro y que además quiere romper la “maldición” de no ganar en tierra quintanarroense, donde registra un empate con Yesenia Gómez en Playa del Carmen y una derrota ante Jéssica Chávez, en Cancún.

“La verdad estoy emocionada, me motiva regresar a Cancún, me gusta mucho esa plaza y si hay algo que me caracteriza, es ser perseverante; no he ganado en Cancún por eso me mantengo entrenando fuerte, suelo trabajar con dedicación y voy a hacer hasta lo imposible para ganar”, indicó Moreno.

Sobre su preparación, comentó: "No he parado de entrenar, sigo estando en buen ritmo, ahora que ya está confirmada la pelea, lo único que haré será redoblar esfuerzos, empezar a fabricar la estrategia para vencer a la retadora y confío en que así será"

“No es excusa, pero en mi primera pelea con Yesenia, también estaba trabajando en mi campaña como candidata a diputada federal y no estuve al 100%, pero ahora no tengo ninguna distracción, estoy totalmente concentrada y consiente del reto que tengo, sólo le puedo decir a la ‘Niña’ que espero que esté bien preparada porque va enfrentarse a la mejor versión de la ‘Joya’ y esa siempre gana”, añadió la monarca absoluta.