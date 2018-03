La Isla: ¿Se acabó, guerreros? Alejandro Lukini contesta

Ayer en la tarde Alejandro Lukini publicó en su Twitter que La Isla ha llegado a su fin, pues no contará con una nueva emisión del programa que innovó la televisión mexicana con el concepto te tener a artistas y atletas, peleando por la permanencia en pruebas de rendimiento físico. Donde los participantes eran sometidos a pasar largas jornadas de hambre y dormir a la intemperie.

Sin embargo, las noticias de Lukini dejaron triste a más de un fanático de la Isla:

“Hola a todos los que me apoyaron en todas las islas! Muchas gracias. Por la atención que me merecen, les informo que ya no habrá islas! Fue una gran aventura y muchas gracias de nuevo por su apoyo incondicional. Att; su amigo y guerrero Alejandro Lukini.”