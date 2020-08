La FMF sigue enviando comunicados a Billy Álvarez

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) continúa enviando escritos y comunicados dirigidos a nombre de Billy Álvarez ex presidente del Cruz Azul de la Liga MX aún cuando este ya renunció desde hace algunas semanas y continúa huyendo con una orden de aprehensión en su contra.

Billy Álvarez no se sabe donde se encuentra desde hace casi un mes, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión contra el ex presidente del equipo y parece que la FEMEXFUT no está enterado de que ya van cuatro semanas que Guillermo renunció a la cooperativa.

Billy Álvarez sigue siendo el presidente del Cruz Azul para la FMF

Billy sigue contando para la FMF como presidente

A través del Universal Deportes se pudo saber que Guillermo Álvarez, expresidente de Cruz Azul, sigue con una particular presencia en el equipo. Lo más llamativo recientemente es que las comunicaciones que dirige la Federación Mexicana de Fútbol al equipo siguen siendo remitidas a nombre del exdirectivo.

La sección deportiva del diario nacional dio a conocer que a las oficinas de Cruz Azul en La Noria llegó un comunicado en el que se daba a conocer la convocatoria de dos jugadores de la Máquina Cementera a la selección nacional sub-17 y la carta estaba dirigida a Billy Álvarez a pesar de su situación legal.

Billy Álvarez renunció al Cruz Azul desde hace casi un mes

La comunicación por parte de la FMF fue realizada este 20 de agosto, un par de semanas después de conocerse que Álvarez tenía orden de aprehensión tras una investigación realizada por las Fiscalía General de la República en la que tenían pruebas en su contra por manejos ilegítimos de dinero en frente de la Cooperativa Cruz Azul.

Guillermo Álvarez es buscado por la Interpol

Todo parece indicar que en el área de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol no existe la comunicación ya que es de conocimiento público lo acontecido en el Cruz Azul además que la Interpol ya puso una ficha roja para localizar a Billy Álvarez donde se encuentre.