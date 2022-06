"La F1 está lista para el primer piloto gay": Sebastián Vettel

Sebastián Vettel habla de la apertura para la comunidad LGBT en la F1

El experimentado piloto de la Fórmula 1, Sebastián Vettel, ahora es noticia tras sus recientes declaraciones en apoyo para la comunidad LGBT.

En concreto el alemán asegura que el máximo circuito ya está listo para tener entre sus filas a un piloto abiertamente gay y con ello abrir el panorama a la diversidad.

Vettel, quien fue multado por montar un scooter tras bandera roja, se dijo apenado de dicha situación, sin embargo busca que con sus palabras llegue a impactar las decisiones de los altos ejecutivos en dicho deporte.

Vettel nuevamente es noticia internacional tras sus declaraciones, ahora citando directamente su apoyo para la visibilidad en el deporte para la comunidad LGBT.

Teniendo cerca el Día Internacional del Orgullo LGBTI+ (el 28 de junio), el piloto ha hablado sobre tener entre las filas a un compañero abiertamente gay.

"Tal vez ese no hubiera sido el caso en el pasado, pero ahora creo que un piloto de F1 gay sería bienvenido, y con razón. Siento que un corredor gay ayudaría a acelerar la eliminación de los prejuicios y ayudaría a impulsar nuestro deporte en una mejor dirección. La F1 es un deporte muy popular en todo el mundo. Se relaciona con algo que muchas personas hacen todos los días en un nivel básico o, incluso si no conducen, al menos se encuentran con regularidad: conducir, o ser transportado, en un coche. Aunque la conducción es, en sí misma, dinámica, lamento decir que algunos miembros de la comunidad de conducción, si puedo llamarlo así, son muy lentos, casi estáticos, cuando se trata de progresar. Sin embargo, el progreso es inevitable. Los coches han cambiado y seguirán cambiando, para mejor. De hecho, los conductores han cambiado y seguirán cambiando, nuevamente para mejor. Así que tengo esperanza y, por lo tanto, daría la bienvenida a un piloto de F1 gay. Y, como digo, creo y espero que nuestro deporte esté listo para uno", ha argumentado Vettel.

Incluso siente que el ámbito de la F1 ha cambiado y con ello la situación ha mejorado mucho al respecto debido a que hay más tolerancia.

Concretamente el alemán asegura que no ha sido testigo directo de homofobia en el deporte.

"No directamente, pero sí lo he sido indirectamente, he escuchado a personas hablar negativamente sobre las personas LGBTI+ y la comunidad LGBTI+. Cada vez que escuchaba esas cosas que se decían en el pasado, siempre me sentía mal, pero hoy tengo más confianza para hablar. La homofobia es un prejuicio, y los prejuicios están mal. Realmente es tan simple como eso".

Sebastián Vettel encabeza una constante lucha para visibilizar los derechos humanos, tal como lo ha expresado abiertamente al postear en su cuenta de Instagram o llevando los colores de la bandera LGBT en su indumentaria.

