La DOLOROSA carta de despedida de Amaury Vergara a su padre (video)

Este domingo el Estadio Akron de las Chivas Rayadas del Guadalajara, abrió sus puertas para darle el último adiós a su gran creador y dueño del Rebaño Sagrado, Jorge Vergara Madrigal, el cual se fue a través de una misa en memoria del revolucionario pastor rojiblanco, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 15 de noviembre tras sufrir un paro cardiorespiratorio en la Ciudad de Nueva York.

El gran pastor rojiblanco fue despedido con fuegos artificiales

El espectacular hogar del Guadalajara recibió a miles de personalidades del futbol mexicano, ademá de todos los que conforman el plantel del equipo rojiblanco, Adolfo “Bofo” Bautista, los hermanos De la Torre, entre ellos José Manuel, quien recién se convirtió en el nuevo técnico del Toluca.

El Estadio Akron fue la última parada de Jorge Vergara

Todos los asistentes mostraron su apoyo a la Familia Vergara

Amaury estuvo a punto de romper en llanto

El momento cúspide de la ceremonia religiosa llegó en la parte final, cuando Amaury compartió una extensa carta que escribió para despedirse de su padre, con la cual estuvo cerca de romper en llanto y que seguramente formó un nudo en la garganta de todos los asistentes.

Amaury Vergara estuvo a punto de romper en llanto

“Quiero que todo mundo sepa el padre que fuiste, lo que es verdaderamente un maestro de apoyo y de luz…. Nunca me educaste con miedo, nunca me pegaste ni me hiciste sentir menos, siempre me diste explicaciones. Tus lecciones eran cortas y contundentes pero llenas de sabiduría”, compartió.

Amaury fue consolado por amigos y familiares

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Amaury es hijo del primer matrimonio que tuvo Jorge con Maricruz Zatarain, de quien se separó y después contrajo nupcias con Rossana Lerdo de Tejada, casi a la par de cuando se convirtió en dueño de las Chivas y aunque se separaron en 2008, Rossana estuvo con Jorge de nueva cuenta tras su separación con Angélica Fuentes.

En el Estadio Akron lucieron dos enormes pancartas con la figura de su creador

“Fuiste un padre maravilloso. Las lágrimas que hoy te lloro no son de tristeza, son lágrimas de amor, de orgullo, de agradecimiento. A Rossana siempre le agradeceré por acompañarte en tan difícil etapa en la que venciste la oscuridad de tu vida”, dijo Amaury.

�� “Fuiste un padre maravilloso. Las lágrimas que hoy te lloro no son de tristeza, son lágrimas de amor, de orgullo, de agradecimiento. A Rossana siempre le agradeceré por acompañarte en tan difícil etapa donde venciste la oscuridad de tu vida”: Amaury. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/OtBNPDlS9J — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) November 24, 2019

Al finalizar varios de los presentes se acercaron a Amaury

Amaury Vergara, concluyó con un último mensaje en el que aseguró que honrará la memoria de su padre trabajando en todo momento bajo los valores que le inculcó el entrañable empresario mexicano.

La DOLOROSA carta de despedida de Amaury Vergara a su padre (video)

Te puede interesar Jorge Vergara fue presuntamente envenenado por Angélica Fuentes

“Cuidar a la gente es una vocación hermosa y aplicaste a la perfección cada una de tus frases: un día sí y el otro también. Trabajaste hasta el último día como lo prometiste y eso también lo tienen que saber todos… Te amo. Buen camino”, indicó.

�� “Trabajaste hasta el último día como lo prometiste y eso también lo tienen que saber todos. Honraré siempre tu existencia, tu legado. Te amo. Buen camino”: Amaury Vergara. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/RzT2OjBdSe — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) November 24, 2019

Únete a nosotros en Instagram