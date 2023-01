La Copa Davis cancela contrato a Gerard Piqué por no cumplir con sus socios

Gerard Piqué | La Copa Davis lo deja fuera de la sociedad

La Copa Davis rompe con su empresa

Los problemas para el ex futbolista Gerard Piqué no cesan, ahora la Federación Internacional de Tenis puso fin a su contrato con la empresa Kosmos para la Copa Davis, con el argumento de que las primas de la edición 2022 no han sido pagadas, por el momento, a los países participantes.

Por ello, la sociedad Kosmos, cuya colaboración con la Federación Internacional de Tenis (ITF) para organizar el torneo ha quedado rota, indicó el grupo empresarial, que habla de motivos administrativos.

Kosmos respondió a través de un comunicado transmitido a la AFP que los premios monetarios serán pagados en su momento, cuando las condiciones previas sean cumplidas por las naciones.

Al ser requerido para dar precisiones sobre esas condiciones, Kosmos respondió que se trata de "documentos y formularios que deben ser enviados para poder proceder a los pagos".

"Kosmos pagó íntegramente los derechos para 2022" a la ITF, subrayó el grupo del ex futbolista español Gerard Piqué.

Sin embargo, la ITF anunció el jueves que recuperará el control de la organización de la Copa Davis y terminará su acuerdo con Kosmos desde la edición de 2023. Ese pacto se había cerrado en 2018 para 25 años y termina mucho antes de lo esperado.

"Kosmos Tennis y la ITF no han llegado a un acuerdo para renegociar el modelo económico y tampoco sobre los derechos actuales y futuros pedidos por la ITF. Esos derechos, que han sido reducidos significativamente durante la pandemia, han variado a lo largo de los años de colaboración (entre Kosmos y la ITF)", explicó el grupo empresarial.

La relación de Gerard Piqué con la Copa Davis

Kosmos revolucionó el formato de la Copa Davis desde 2019. Se dejaron atrás los duelos con un equipo local y otros visitantes, con partidos en cinco sets y fechas repartidas durante el año. Desde 2019, el torneo termina con una fase final, pero la nueva fórmula no cumplió las expectativas generadas.

En 2017, el ex futbolista fundó la sociedad Kosmos con un dirigente del gigante japonés del comercio en línea Rakuten, con el que se había encontrado en una cena, planeada para acercar inversionistas nipones a su club, el FC Barcelona. El primer golpe de efecto de la empresa fue hacerse con las riendas de la emblemática Copa Davis.

Pero de los 25 años anunciados, la colaboración entre ITF y Kosmos ha sido mucho más corta de lo esperado.