La Champions League ya tiene fecha de REANUDACIÓN

Luego de que las autoridades sanitarias de diferentes países de Europa decidieron suspender la fase eliminatoria de la UEFA Champions League, finalmente se ha dado a conocer que la liga de campeones regresará a la actividad con los partidos restantes de la fase de octavos de final el próximo 7 de agosto, así lo confirmó este sábado Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique Lyonnais.

“El partido contra la Juventus se confirma el 7 de agosto, en Turín y a puerta cerrada", señaló durante una entrevista con el canal RTL. Sin embargo, hasta el momento la UEFA no ha emitido ningún anuncio oficial al respecto a la reanudación de la Champions. Aulas agregó que este es el plan en caso de que "las apelaciones no tengan éxito", lo que significaría "enviar a Lyon y París Saint Germain para ser masacrados por equipos que tendrán una preparación que los demás no tienen".

El dirigente del conjunto parisino hizo referencia al hecho de que la Ligue 1 suspendió de manera oficial del torneo el pasado 30 de abril, con lo que declaró al París Saint Germain como el campeón de la última temporada, luego de que fuera imposible disputar el final del certamen debido a la contingencia provocada por la pandemia del Covid-19.

Es importante recordar que los enfrentamientos correspondientes a los octavos de final de la Champions League y la Europa League, fueron suspendidos de manera indefinida el pasado 13 de marzo, esto luego de las restricciones impuestas por las autoridades de salud en países como Italia, España, Francia, Alemania e Inglaterra, los cuales han sido de los más afectados por este virus.