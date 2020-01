La “Brujita” Verón manda insólito mensaje a Maradona (VIDEO)

El legendario mediocampista y actual presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, declaró este lunes que desea que Diego Maradona, logre salvar del descenso al Gimnasia y Esgrima La Plata, rival histórico de su equipo en la SuperLiga del de Argentina.

Los comentarios de la “Brujita” Verón sorprendieron ampliamente a todos los aficionados y analistas deportivos, debido a los constantes enfrentamientos que ambos personajes emblemáticos del futbol argentino, han sostenido a lo largo de los últimos años y los cuales se han hecho del conocimiento de todo el público.

"Ojalá que tenga toda la suerte en Gimnasia y que lo salve del descenso, porque para la ciudad es muy importante que se mantenga el clásico”, señaló el exjugador de Estudiantes, Boca Juniors, Parma, Lazio, Sampdoria, Manchester United, Chelsea e Inter de Milán.

Cabe recordar que Maradona y Verón fueron compañeros en Boca Juniors y estuvieron con Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, diego como estratega mientras que Sebastián como jugador de la selección albiceleste.

En 2016 el “Pelusa” acusó de "traidor" a 'la Brujita' por cuestiones relacionadas con la dirección de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Posteriormente se encararon en el Estadio Olímpico de Roma en un "Partido por la paz", en donde discutieron frente a las cámaras y desde entonces tuvieron varios enfrentamientos ventilados por los medios de comunicación.

"Las relaciones siempre van a cambiar. Yo siempre voy a respetar al Maradona jugador por lo que me dio en mi adolescencia. Todo lo que dice y hace no me afecta, ni me toca", sentenció Verón.

"El problema de Maradona conmigo es personal y no quiero entrar en un juego mediático", dijo Juan Sebastián Verón https://t.co/sp1ctlwqMZ pic.twitter.com/3ez7t76ttU — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 20, 2019

