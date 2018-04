LNBP: Habrán 4 equipos más representando al baloncesto mexicano

La Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México, dio a conocer que para la temporada 2018-2019 se buscará consolidar la liga de baloncesto mexicano por lo que se decidió incluir a 4 equipos más en el certamen.

Ante el éxito que tuvo la temporada que acaba de finalizar, se adquirió en agosto pasado a 4 franquicias que expandirán la LNBP, entre ellas figura la de Durango, Guadalajara, Tampico y Torreón.

Sergio Ganem Velázquez, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional el México, dijo que todos estos proyectos son sólidos, pero si todavía no están preparados para aparecer, se esperarán un poco para incluirlos.

"Son proyectos sólidos, sustentados; aquí no se toman decisiones al vapor. Mejor paso que dure y no trote que canse. Si no están en el momento de aparecer, pues esperamos" dijo Ganem.