LMB: los Tigres de Quintana Roo listos para buscar revancha.

Los Tigres de Quintana Roo ya se preparan para el arranque de la segunda temporada de la Liga Mexicana de Béisbol LMB “Alfredo Harp Helú” con el principal objetivo de tomar revancha y lograr su décimo tercera estrella.

Los Tigres de Quintana Roo ya se preparan para el arranque de la segunda temporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

Es por esto que ya comenzaron a incorporar a los nuevos jugadores que serán los encargados de reforzar la plantilla felina de la mejor manera posible.

A través de diferentes comunicados de prensa, la directiva bengalí confirmó la incorporación de Tyler Alexander, Alfredo Simón, Javier Solano y Jason Bourgeios quienes ya entrenaron en acciones de pretemporada con los Tigres de Quintana Roo.

Alfredo Simón nuevo jugador de los Tigres de Quintana Roo.

Tyler Alexander es zurdo nativo de Tampa, Florida y cuenta con experiencia en las ligas estadounidenses así como en LMP con Charros de Jalisco y comentó: "Me encuentro emocionado por estar con Tigres, se supone que iba a estar desde el primer campeonato pero fuí a pitchear un poco más a la Liga Independiente y me encuentro listo para el segundo campeonato. Jugué 4 años en Liga Independiente, 2 años en invierno con Charros de Jalisco además de estar con Milwaukee. Aún no sé cuál es mi rol, si voy a abrir o voy a hacer relevista pero estoy listo para lo que se necesite" Acentuó el estadounidense.

Tigres de Quintana Roo listos para buscar revancha.

Por su parte, Alfredo Simón llega a reforzar la rotación de relevo de los de bengala para el segundo campeonato proveniente de los Rojos de Cincinnati y de esta manera hacer su debut en la Liga Mexicana de Béisbol.

La llegada de los jugadores “Manny” Rodríguez y Javier Solano para reforzar el cuadro bengalí fue anunciada antes de que concluyera la temporada regular Primavera 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol, Rodríguez y Solano llegaron procedentes de los Acereros de Monclova y los Sultanes del Rey respectivamente.

Tyler Alexander refuerzo de los Tigres de Quintana Roo.

Cabe recordar que el día de hoy 29 de junio, el Parque Kukulcan Álamo en Mérida será el escenario donde se realizará la edición número 86 del Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol LMB a partir de las 19:00 horas donde participarán cuatro jugadores de los Tigres de Quintana Roo: Carlos Gastelum, Barry Enright, Henderson Álvarez y Pablo Ortega quienes fueron elegidos por votaciones de los aficionados.