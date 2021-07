LMB cancela el juego Mariachis vs Pericos por casos de Covid-19

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dio a conocer este jueves que el tercer juego de la serie Mariachis vs Pericos, ha quedado cancelado de manera oficial luego de que ambos equipos registraron casos de Covid-19.

A través de un breve comunicado, las autoridades mexicanas del deporte rey confirmaron la cancelación del duelo a disputarse en el Estadio Hermanos Serdán, como parte de una medida para evitar mayores contagios.

“La MLB informa que el juego de este jueves 29 de julio entre Mariachis de Guadalajara y Pericos de Puebla en el Estadio Hermanos Serdán de la ciudad de Puebla queda oficialmente cancelado porque se detectaron dos casos positivos de COVID-19 en ambos clubes”.

Mariachis vs Pericos quedó cancelado

El duelo de la LMB quedó cancelado por Covid-19.

Adicional a los dos casos positivos, hay algunos integrantes de los dos equipos que presentan síntomas relacionados con la enfermedad, por lo cual, la LMB y las dos organizaciones actúaron de manera inmediata para evitar un brote de la enfermedad.

De acuerdo con información brindada por las autoridades deportivas, durante las próximas horas ambos clubes se someterán a nuevas pruebas PCR, para descartar o confirmar los casos sospechosos de Coronavirus.

En ese sentido, la Liga Mexicana de Beisbol aseguró que se mantendrá en constante comunicación con los Mariachis y los Pericos para salvaguardar la salud de todos los integrantes de los dos equipos.

¿Cuándo se jugará el Mariachis vs Pericos?

El duelo se volverá a disputar este viernes.

Cabe mencionar que, el duelo entre Guadalajara y Puebla se llevará a cabo durante la serie que arranca este viernes, la cual se disputará en el Estadio Panamericano y que reportaremos para ti en La Verdad Noticias.

Además del Mariachis vs Pericos, la MLB no piensa en posponer más juegos ya que ambos clubes se someterán a nuevas pruebas PCR. Sin embargo, no se descarta cualquier cambio para salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpo técnico y staff.

