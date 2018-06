LMB: Tyler Alexander ya reportó con los Tigres de Quintana Roo

MLB: Tyler Alexander ya reportó con los Tigres de Quintana Roo.

El flamante refuerzo Tyler Alexander reportó esta mañana al segundo entrenamiento de pretemporada de cara al ya cercano segundo campeonato 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol.

Entre camaradería y buen ambiente, el zurdo nativo de Tampa, Florida entrenó de manera habitual con sus demás compañeros quienes lo recibieron de la mejor manera, dándole la bienvenida y deseándole el mejor de los éxitos y que aporte toda la experiencia de las ligas estadounidenses así como su experiencia en LMP con Charros de Jalisco.

"Me encuentro emocionado por estar con Tigres, se supone que iba a estar desde el primer campeonato pero fuí a pitchear un poco más a la Liga Independiente y me encuentro listo para el segundo campeonato. Jugué 4 años en Liga Independiente, 2 años en invierno con Charros de Jalisco además de estar con Milwaukee. Aún no sé cuál es mi rol, si voy a abrir o voy a hacer relevista pero estoy listo para lo que se necesite" Acentuó el estadounidense.

"Soy un pitcher agresivo con mi bola rápida, cuando los tengo en cuenta de 2 strikes trato de buscar el ponche. Estoy muy feliz de estar aquí y vamos Tigres" agregó.

Durante la práctica del día de hoy se trabajaron fundamentos a la defensiva con rolas al cuadro para los infielders, mascoteo para los catchers, elevados en los jardines para los outfielders y trabajo físico para los pitchers así como sesión de bullpen para algunos como Jesse Estrada y Robert García entre otros.

Posteriormente se llevó a cabo la clasica práctica de bateo la cual se dividió en 3 grupos. En el primero pasaron Carlos Gastelum, Alonzo Harris, José Amador, C.J. Retherford y José Manuel Rodríguez. En el segundo Rolando Acosta, Francisco Cordoba, Ramón Ramirez, Ramón Osuna y Angel Erro mientras que en el tercero Brandon Villareal, Alan Revilla, Manuel Orduño, José Moreno y Abraham Ramos.

Finalmente el día de mañana se retomará la práctica en punto de las 10:00 am con Tyler Alexander con probabilidad de lanzar bullpen