LIGA MX: Veracruz dispuesto a pagar por la permanencia.

Esta Jornada 12, los Tiburones Rojos del Veracruz demostraron que se aferran a quedarse en la Liga MX y , principalmente e ano descender este Clausura 2018.

Sacar un resultado favorable, es lo que tiene al Veracruz, sumergido en el drama del descenso Querétaro, Atlas, Lobos BUAP y Veracruz, son los equipos que se pelean la permanencia en el máximo circuito del futbol mexicano.

Faltan sólo 5 fechas para conocer al descendido, sin embargo, matemáticamente todo podría pasar e incluso, se podría definir antes.

Los Tiburones ya tienen su as bajo la manga y es que con las cambiantes reglas del balompié mexicano, al no obtener los puntos, los Tiburones estarían dispuestos a pagar los 120 millones de pesos que se establecieron en la última asamblea.

Fue el mismo Fidel Kuri Grajales el que declaró que “Sí, sin problema (pagaría los 120 millones de pesos); nosotros queremos defender futbolísticamente y que no descendamos, yo tengo plan A, plan A y plan A, que es salvar al equipo, entonces estoy metido en eso”.

Al parecer los Tiburones cuentan con permanecer por méritos propios, pero al dueño de la institución parece no quitarle el sueño el tema del descenso. Ya que el nuevo reglamento de la Liga MX, fijado en la asamblea de los equipos, el último en la tabla de cocientes podrá permanecer en la competencia, si pagan 120 millones de pesos al equipo del Ascenso Mx que ganó su ligar en la Liga Mx, pero que no cumple con los requisitos impuestos.

Kuri también aprovechó la ocasión para decir que des enero se encuentra viviendo en el Puerto Jarocho: “Me vine a vivir a Veracruz, estoy desde enero acá, extrañado mucho de por qué bajó el equipo de pronto. Empezaron muy bien y después, se me echaron todos; me empiezan a pasar documentos de que le llegó una auditoría al Keko Villalva, una a fulanito de tal”.

Recordemos que el dueño del Veracruz, enfrenta unas suspensiones por quebrantar en Código de Ética de la Liga Mx, el famoso pacto de caballeros que según él, no es parejo: “Me han multado, castigado, de todo; he puesto las cartas sobre la mesa en juntas de dueños, porque estuve un año sin ir, y eso afectó que no estuviera presente, porque decisiones que se tomaron ahí afectaron mis intereses, no es lo mismo que vaya mi hijo a que vaya yo a enfrentar a los tiburones de a de veras.

“Hay un Código de Ética que veo que no se lleva a cabo o se lleva a cabo para unos y otros no, para mí se llevó a cabo, pero no veo que el piso esté parejo y eso nos da más fortaleza para luchar y que el equipo se quede en primera”, declaró Kuri a Fox Sports.

Y ya entrados en detalles también mencionó que las ganancias que genere la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, se dividirán en partes iguales para todos los equipos.

Finalizó, diciendo que también ha renovado contrato con Televisa y TV Azteca, por los derechos renovados en la transmisión.