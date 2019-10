LIGA MX INSÓLITO Jugadores de Veracruz no se presentarán en partido ante a Tigres

Una vez más el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz vuelve a amagar con manifestarse dentro de la actividad de la Liga Mx, ya que han decidido no presentarse en su encuentro programado para la jornada 14 del Torneo de Apertura 2019, ésto como medida protesta tras el incumplimiento de pago por parte de la directiva.

LIGA MX INSÓLITO Jugadores de Veracruz no se presentarán en partido ante a Tigres

Como ya se venía anunciando anteriormente, la escuadra jarocha cuenta con el respaldo de la Asociación de Futbolistas Mexicanos (AFMpro), encabezada por Álvaro Ortíz, quien ha aconsejado a los jugadores no presentarse a ningún encuentro hasta que se resuelva su problema con la directiva.

LIGA MX INSÓLITO Jugadores de Veracruz no se presentarán en partido ante a Tigres

Ortiz declaró públicamente en entrevista para Fox Sports, que el partido del próximo viernes en el Estadio Luis Pirata Fuente frente no se llevará a cabo, ni tampoco, los de los filiales sub 20 y sub 17 a quienes les han reducido el sueldo de 6 mil a 3 mil mensuales.

LIGA MX INSÓLITO Jugadores de Veracruz no se presentarán en partido ante a Tigres

"Hasta ahorita, la decisión es que no se juegue, la mayoría de los futbolistas no quieren jugar. No solo es el primer equipo, también es la sub 20, sub 17 y el equipo femenil" Declaró en entrevista.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

LIGA MX INSÓLITO Jugadores de Veracruz no se presentarán en partido ante a Tigres

Hay jugadores que no cobran desde hace 3 meses

Te puede interesar Liga Mx: AMFpro llama a jugadores del Veracruz a alzar la voz

Además de la disposición de la AMFpro, los jugadores tomaron la decisión de no asistir al partido ya que existen varios futbolistas que no han cobrado desde hace tres meses, a pesar de que la Liga MX ha lanzado una advertencia de descenso en caso de que el equipo no asista a su compromiso frente a los Tigres.

LIGA MX INSÓLITO Jugadores de Veracruz no se presentarán en partido ante a Tigres

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos