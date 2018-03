LIGA MX: Fidel Kuri y David Faitelson protagonizan pelea en Twitter.

Tremendo pleito ocasionó Fidel Kuri, dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz y el periodista David Faitelson, ya que luego de declarar que estaría dispuesto a pagar 120 millones de pesos para que su equipo no descienda, el periodista no se quedó callado.

Con un clip de 23 segundos en el Twitter de Kuro, donde se ve a Faitelson hablando maravillas del Veracruz, el propietario del conjunto jarocho se le fue a la yugular:

Rematando con un:

A lo que el periodista respondió diciendo:

"No planeo intercambiar mucho con usted. Yo no le debo nada a usted. Puedo verlo de frente. Cuando acudí a ustedes, fue para solicitar una entrevista con Carlos Reinoso. Insisto: No podemos comunicarnos usted y yo porque tenemos una educación diferente. Muchas gracias."