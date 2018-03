LIGA MX: Dice Gael Sandoval que siempre sí se lleva con Pulido

Unas semanas atrás, Alan Pulido mencionaba que en Chivas necesitaban jugadores “diferentes” esto lo dijo a su llegada a la México, luego de visitar a Seattle en el duelo de la CONCACAF Liga de Campeones.

“Realmente sí, este era un torneo importante, yo hubiera querido que llegaran jugadores diferentes, con otro peso, con otro tipo de jerarquía, experiencia, no digo que los que llegaron son malos, pero son jóvenes y a lo que nos estamos jugando, te enfrentas con rivales de buenos jugadores” declaró Pulido.

Y siguió, asegurando que los jugadores que les hacen falta jugadores de más peso:

“No nos está alcanzando con la dinámica que tenemos, faltan jugadores de más peso, ya van dos torneos malos aquí y eso la gente lo ve y a uno le afecta en su carrera, porque de obtener un título a dos torneos malos, no es bueno”.

Declaraciones que resonaron en distintos medios de comunicación, pero se diluyeron con el paso de los días. Sin embargo, esta semana Gael Sandoval, le echaba limón a la herida de un vestidor roto en el Rebaño Sagrado.

“Son cosas que pasan, realmente no tengo ningún problema. Alan y yo no tenemos una buena relación, pero de ahí no pasa” fueran las declaraciones de Sandoval, en conferencia de prensa.