LA Galaxy: Chicharito, "En Europa se sabe más de la MLS que de la Liga MX"

El nuevo jugador del& LA Galaxy, Javier el "Chicharito" Hernández, afirmó que en Europa conocen más la MLS que la Liga MX, y señaló que el fútbol de los Estados Unidos ha "crecido muchísimo en un periodo muy corto".

En una entrevista que le hicieron a la nueva estrella de los Ángeles, "Chicharito", quien fichó un acuerdo por tres temporadas, recalcó que la MLS ha tenido un mayor impacto a nivel internacional por lo que cree que la Liga MX debería aprender del certamen norteamericano.

Mejor la MLS que la Liga MX.

Me consta y esto no es nada más por qué llegue a jugar a la MLS, que en las ligas que he estado y en los países que he estado que la gente sabe más de la MLS que de la liga mexicana, algo que a mi me encantaría, no al revés, pero que estuviera a la par porque la verdad es que la liga mexicana no se sigue mucho en Europa por más que la gente piense que si", aseguró.

"Creo que la Liga MX podría aprenderle muchísimas cosas a la MLS así como la MLS, estoy seguro y se nota que le ha aprendido mucho a la liga mexicana y lo ha llevado acabo y admira mucho a la liga mexicana y lo ve como un proyecto a seguir", expresó.

Hernández dijo que la "Liga MX debería tener un poco de humildad" para seguir las cosas buenas que ha realizado la MLS y consideró que en un futuro cercano un equipo americano podrá levantar el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

���� The most prolific Mexican goalscorer ever. pic.twitter.com/9zFiFIAM7q — LA Galaxy (@LAGalaxy) 21 de enero de 2020

"El nivel está muy igualado y mucha gente lo compara de que mientras la liga mexicana siga ganando la competición de CONCACAF seguirá siendo y claro es un buen nivel para medirse pero no veo muy lejano de que un club de MLS gane la Concachampions y pueda representar a la zona en el Mundial de Clubes. La MLS va con pasos agigantados y la Liga MX podría aprenderle y podría seguir creciendo aún más si de verdad aprendieran de la MLS", señaló.

