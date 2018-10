Kyrie Irving pide disculpas por afirmar que la tierra era plana.|

Kyre Irving se disculpó por haber dicho hace un año que la tierra era plana, esto explicando que en ese momento no había dimensionado el efecto que tendrían sus comentarios.

El basquetbolista Kyre Irving declaró en febrero de 2017 que era un aficionado de las teorías de conspiración cuando hizo sus comentarios, fue en ese momento que se dio cuenta del “poder que tiene la voz”.

"Incluso si crees en eso, no salgas y digas eso. Eso es para conversaciones íntimas, porque la percepción y la forma en que te reciben, cambia. En realidad, soy una persona inteligente", dijo.

De igual manera el ahora basquetbolista de los Celtics de Boston dijo que no entendía el impacto de sus palabras con la gente.

"En ese momento no me di cuenta del efecto. Definitivamente estaba en ese momento, 'soy un gran teórico de la conspiración. No puedes decirme nada'. Lamento todo eso. Para todos los profesores de ciencias, que se acercan a mí como diciendo: '¡Sabes que tengo que volver a enseñar todo mi currículum!' Lo siento. Me disculpo. Me disculpo", dijo.

Irving en ese entonces cuando dijo que la tierra era plana, jugaba en los Cavaliers de Cleveland de la NBA, cuando discutió las teorías de la conspiración en el podcast “Road Trippin' with RJ & Channing”.