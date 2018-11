Kyrie Irving de los Celtics deberá pagar 25 mil dólares

Kyrie Irving de los Celtics de Boston fue sancionado con 25 mil dólares por parte de la NBA, anunció Kik VanDeWegue, vicepresidente ejecutivo de operaciones de la liga, por la siguiente razón: tirar el balón contra los aficionados del Pepsi Center de Denver al finalizar el partido.

Kyrie Irving reaccionó de esa manera ante una acción de Jamal Murray, ya que el escolta de los Nuggets acabó con 48 puntos el partido ante los Celtics e intentó superar los 50 con un triple en la última jugada, sobre el tiempo en el reloj y sin que nadie le estuviese defendiendo.

Esa acción no le hizo ninguna gracia al base de los de Celtics, al que le llegó el balón después de dar en el aro. Mientras otros jugadores recriminaban la acción a Murray, Kyrie Irving fue hacia el otro lado de la cancha negando con la cabeza, con un claro gesto de desaprobación. Jordi Fernández, entrenador asistente español de los Nuggets que coincidió dos temporadas con Kyrie Irving en Cleveland, fue a darle la mano. Kyrie no se la dio e inmediatamente después lanzó el balón a la grada de muy malas maneras.

"Simplemente no lo haces. Hay una tradición y un respeto dentro de la Liga, así como en cualquier competición de baloncesto. Obviamente has ganado el partido, lo tienes sellado, has tenido un gran día, el partido de tu vida, y haces algo así... Es mezquino e inmaduro", explicó Kyrie Irving sobre la acción de Murray.