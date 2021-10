Kylian Mbappé pidió salir de Paris Saint-Germain desde julio

El futbolista francés Kylian Mbappé ha revelado que desde julio pasado le pidió al Paris Saint-Germain que lo dejaran salir del club para que así pudieran ingresar una indemnización por su trabajo y hacerle un favor al equipo que le ha “aportado mucho”.

En una entrevista con la radio RMC Sport, el futbolista indicó: “Pedí marcharme porque en el momento que no quería renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad”.

Así mismo el delantero, de 22 años catalogado el mejor jugador de Francia

en 2019, indicó que realizó la petición con tiempo para que el club “pudiera adaptarse”. Además el jugador negó que esperó hasta la última semana del cierre del mercado de fichajes para anunciar su interés por salir del club.

"Dije que quería irme y lo dije bastante pronto. A mí, personalmente, no me gustó demasiado que dijeran 'viene la última semana de agosto', porque pareces un ladrón. Dije a finales de julio que quería irme", mencionó.

El delantero quiere salir en buenos término del PSG

El futbolista aseguró no tener problemas con el director deportivo

El futbolista señaló que su intención siempre fue salir en buenos términos del PSG y buscar alguna forma de que tanto él como el club tuvieran algún beneficio.

"Es un club que me ha aportado mucho, siempre he sido feliz, los cuatro años que he pasado aquí, y lo sigo siendo [...] Quería que todo el mundo saliera beneficiado, que acabáramos dándonos la mano, que encontráramos un buen acuerdo y yo lo respeté. Les dije: 'si no quieren que me vaya, me quedo’” índico.

Asimismo el jugador negó tener una mala relación con el director deportivo, Leonardo, tal como muchos medios lo afirmaron.

"Escuché decir que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quería hablar más con Leonardo, no es cierto”.

Cabe indicar que el delantero estuvo a punto de irse al Real Madrid el verano pasado. El club ofreció 180 millones de euros, una cantidad similar a la que el PSG pagó por el futbolista en 2017, sin embargo los propietarios del club francés finalmente rechazaron la oferta.

¿Qué edad tiene Kylian Mbappe?

Se prevé que esta sea la última temporada del futbolista en el PSG

El futbolista francés Kylian Mbappe, quien juega como delantero en el Paris Saint-Germain Football Club, tiene 22 años de edad, pues nació el 20 de diciembre de 1998.

