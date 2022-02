Kylian Mbappé ¿Qué dijo que le hace falta a Lionel Messi del PSG. Foto: fcbarcelonanoticias.com

El PSG está “en vilo” por no saber cuál es el futuro que tiene Kylian Mbappé para su carrera en el fútbol, pues cuando parece que está un pie fuera para irse con el Real Madrid, declaró esto sobre Lionel Messi que dejó a todos pensando en sí ya se está arrepintiendo, ¡esto fue lo que dijo!

En La Verdad Noticias te revelamos que el francés ha formado junto a La Pulga y a Neymar el poderoso tridente del Paris Saint-Germain, así que si el francés se va quedaría incompleto y eso le dolerá a la afición.

Anteriormente te contamos que Kylian podría desatar "guerra de egos"; sin embargo, ahora te diremos qué opina sobre el actual desempeño de Leo, ¡impactante!

Kylian Mbappé se rinde ante Lionel Messi

Lionel y Kylian. Foto: www.sport.es

La Pulga no ha tenido un gran juego dentro de las filas parisinas, ya que, por ahora no ha brillado como todos lo esperaban, y aunque Kylian ha sido el mayor protagonista de los últimos juegos y podría alardear sobre ello, demostró que no solo es humilde, también respeta y valora al jugador argentino, pues, esto dijo sobre su desempeño:

“Es un gran jugador y me alegro por él. Se está adaptando a una nueva vida, una nueva ciudad, un nuevo club y es necesario adaptarse.”

Por ello, destacó:

“Aunque ganes siete Balones de Oro, hay que adaptarse también, es así.”

También, comentó que entre más convive y conoce a Leo las cosas salen mejor, ya que aseguró que Messi es el mejor y que es muy fácil jugar con él, además, el francés dejó claro que siempre quiso jugar con grandes jugadores como Lionel, pues, sostuvo:

“Los grandes jugadores están hechos para jugar con grandes jugadores.”

Por otro lado, dejó claro que se la pasa muy bien junto a La Pulga, pues, sentenció:

“Nos divertimos en el campo, yo me divierto mucho y también aprendo.”

¿Cuántos goles en total tiene Mbappé?

Kylian. Foto: rtve.es

Tiene 236 goles, 183 en clubes y 53 en la Selección de Francia.

Conoce más sobre este futbolista revisando Kylian Mbappé desmiente rumores.

