Kun Agüero se retira oficialmente del fútbol entre lagrimas

El Kun dice adiós a las canchas

Debido a la enorme ola de rumores que se generaron alrededor del futuro profesional de Sergio Kun Agüero, el mismo delantero del Barcelona FC decidió convocar a una rueda de prensa la mañana de este miércoles para anunciar que los "chismes de pasillo" eran reales y que oficialmente se retira del fútbol debido a su estado de salud.

Recordemos que son ya 46 días desde que el argentino sufrió un problema cardíaco ante el duelo contra el Alavés lo que lo obligó a quedar fuera de las canchas hasta ser estudiado por su equipo de médicos.

Por eso al fin decidió hablar y entre lagrimas hacer el importante anunció de su retiro, de hecho, como te informamos en La Verdad Noticias ya se tenía información de que dejaría al Barcelona por un motivo relacionado a su corazón, pero ahora el mismo explicó toda la lamentable situación.

"He decidido dejar de jugar al fútbol": Kun Agüero

Comenzó la conferencia de prensa y los mismos sentimientos encontrados no le permitían hablar, pero los asistentes, directivos del Club Barcelona y su propia familia le dieron una lluvia de aplausos lo que lo tranquilizó y comenzó a hablar.

"Buenos, esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro para mi. Lo primero es mísalud y ya saben por qué he tomado esta decisión, así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar", explicó con una voz entrecortada por la tristeza.

Además, esclareció que sí aún no había hecho el anuncio oficial es por qué tomo algunos días para esperar y ver si había alguna esperanza de no abandonar el deporte, pero "no ha habido muchas", dijo.

Aunado a esto agradeció a los clubes en los que trabajó durante su carrera deportiva, "Siempre soñe con jugar al fútbol, mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecer a todos independientemente que es donde me forme en el Atlético Madrid que apostaron por mí con tan sólo 18 años. la gente del City que saben lo que siento por ellos, la gente del Barca que se contacto conmigo y fueron increibles, yo sabía que venía a uno de los mejores clubes del mundo, a la selección argentina que es a la que más amo, a mi familia, a mis compañeros, gracias a todos por venir a este momento".

Finalmente cerró su discurso el cual fue transmitido en la cuenta oficial de twitter del Barcelona FC diciendo, "Me voy con la cabeza alta, muy feliz, no se que me espera la vida, pero se que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor".

¿Quién es el Kun Agüero?

Sergio Leonel Agüero del Castillo, mejor conocido como el Kun Agüero fue uno de los máximos exponentes del balon pie argentino, siendo una de las figuras de su selección junto a Leonel Messi.

Su último club oficial luego del anuncio de su retiro este miércoles fue el Barcelona FC, pero sus inicios fueron en su natal Argentina con los equipos Loma Alegre, Los Primos que eran de ligas amaterus para finalmente a los 18 años llegar a el Independiente, después de esto daría un salto enorme al ser contratado por el Atlético Madrid en donde alcanzaría la gloria y destacarse en el fútbol europeo, más tarde llegaría al Manchester City y finalmente el Barcelona con lo que a pesar de su retiro prematuro hizo una carrera de verdadero ensueño.

Con su selección se puede decir que representó a Argentina ganando dos mundiales sub-20, también participó en dos mundiales, fue figura en los juegos olimpicos de Pekín y ganó una de las cinco copas américa en las que participó; de hecho su país lo reconoció por el récord de partidos jugados con la selección.

