Kun Agüero amplía contrato con Manchester City

El atacante argentino de nombre Sergio 'Kun' Agüero, amplió su contrato por un año más, que tenía vencimiento en 2020 y lo amplió hasta 2021 con el Manchester City, vigente campeón de la Premier League, dio a conocer este viernes el equipo.

"Estoy feliz por este año adicional", declaró Agüero, de 30 años de edad, a través de un comunicado de la institución.

"Mi idea era quedarme aquí por 10 años. Ya llevo siete, de manera que van a ser 10 cuando expire mi contrato", añadió el argentino.

"Estoy muy feliz porque me han tratado muy bien desde el primer día en que llegué aquí", finalizó el futbolista, que rompió la anterior campaña el récord de anotaciones marcadas con el equipo y que lo ha posicionado hasta el momento con 204 tantos.

El técnico del City, Pep Guardiola, que no ha contemplado en ocasiones a Agüero en el once titular en los dos años anteriores, reemplazando su plaza el brasileño Gabriel Jesus, aseguró que no tuvo la necesidad de convencer al futbolista argentino para retrasar su regreso a su país.

"No lo convencí. Decidió él solo. Por eso le agradezco la confianza que ha mostrado hacia nosotros, igual que Vincent Kompany y David Silva", aclaró Guardiola en una conferencia de prensa.