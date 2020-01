Kobe Bryant y sus 10 mejores frases (Parte 2).

El domingo 26 de enero de 2020 fue un día completamente distinto para el baloncesto y el mundo del deporte, con 41 años de edad en un accidente aéreo el legendario basquetbolista Kobe Bryant perdió la vida junto a su pequeña hija de 13 años Gianna Maria Bryant; la gran figura de los Lakers dejó un legado de algunas frases que sirven sin duda alguna de inspiración y motivación.

Su relación con la comunidad latina es algo que marcó a Kobe, ya que su esposa mexicana hizo que tuviera una gran relación con ellos: "Los fans latinos, cuando llego aquí (Los Ángeles) esos fans me abrazaron más. Yo dije, dame dos años, tres años y voy a hablar un poquito de español. Mi español no es muy bueno, pero puedo hablar un poquito. Ellos significan todo para mí, tener una esposa que es latina es muy significante".

La Mamba Mentality siempre fue algo que inspiró a varios de sus compañeros en las duelas y esto era por siempre querer ser el número uno en el baloncesto: "Si quieres ganar un primer lugar, ven a jugar conmigo. Si quiere un segundo lugar, vete a otra parte".

Para obtener las metas y recompensas muchas ocasiones tienes que hacer grandes sacrificios, Kobe Bryant era algo que tenía muy presente siempre: "Hay elecciones que debemos hacer como personas, como individuos. Si tú quieres ser el mejor en algo, hay una elección que tienes que hacer. Podemos ser los amos de nuestra creación, pero debes hacer una elección. A lo que me refiero es, hay sacrificios inherentes que vienen con ello. Familia, amigos, ser un buen amigo, ser un buen hijo, sobrino, sea cual sea el caso. Hay sacrificios que vienen con ello".

Ser un líder no siempre significa ser una persona autoritaria, pero sí es una responsabilidad que pocos pueden tomar; Black Mamba siempre mostró ese don a la hora de los momentos importantes: "El liderazgo es solitario... No tendré miedo a la confrontación para llevarnos a donde tenemos que ir. Hay una idea equivocada donde las personas piensan que ganar o el éxito llega de que todos tengan sus brazos juntos y canten 'kumbaya' y dándose palmadas en la espalda cuando hacen algo mal, y esa no es la realidad. Si vas a ser un líder, no vas a satisfacer a todos. Tienes que responsabilizar a las personas, incluso si sientes en ese momento incomodidad".

Dear Basketball, un emotivo mensaje en su cortometraje que le dio a Kobe Bryant un Premio Óscar: "Jugué a través del sudor y dolor. No porque el reto me llamaba, sino porque tú me llamabas. Hice todo por ti, porque eso es lo que haces cuando alguien te hace sentir tan vivo como tú me hiciste sentir. Le diste a un niño de seis años su sueño de ser un Laker y siempre te amaré por ello... Ambos sabemos, no importa lo que haga después, siempre seré ese niño que hacia bolas de calcetines y un bote de basura en la esquina. La bola en mis manos... 5...4...3...2...1".

