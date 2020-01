Kobe Bryant y sus 10 mejores frases (Parte 1).

Kobe Bryant y sus mejores 10 frases (Parte 1).

El legado de kobe Bryant no solamente fue dentro de las duelas de la NBA, lo hizo en otros ámbitos de igual manera, con un carisma único el ex basquetbolista que perdiera la vida la tarde del domingo a los 41 años de edad en un accidente aéreo; dejó a lo largo de su vida dentro y fuera de las duelas varias frases que hoy recordamos de manera especial tras su muerte.

Kobe Bryant es considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos y además de ser un gran atleta dejó un legado de varias frases que simplemente son reflexivas y motivacionales al 100%.

La primera de ellas es sobre lo que es la capacidad que tuvo Black Mamba para adaptarse a las situaciones adversas que tuvo a lo largo de su carrera y su vida: "Todo lo negativo, presión, retos; todo es una oportunidad para mí de levantarme".

Sin duda la vida y el deporte es un trabajo en equipo, algo que Kobe Bryant entendió muy bien en sus 41 años de vida: "Lo importante es que tus compañeros deben saber que tú estás apoyándolos y que realmente quieres que sean exitosos".

Una de las máximas en el deporte y en la vida para Kobe, fue el siempre esforzarse al máximo, sin ello no hubiera sin duda lograr sus éxitos en los Lakers y con el Dream Team de los Estados Unidos: "No puedo identificarme con gente floja. No hablamos el mismo idioma. No los entiendo, no quiero entenderlos".

Un deportista amateur y de alto rendimiento siempre tienen como meta el ganar y para ello Bryant era uno que siempre luchó por sus objetivos: "Lo más importante es intentar e inspirar a las personas, para que ellos puedan ser grandes en lo que sea que quieran hacer".

En la vida como en el deporte se puede fracasar, pero eso debe ser un motivo para seguir intentando hasta conquistar la meta y ante este tipo de adversidades Black Mamba también tuvo una gran frase que podría definir lo que logró en las duelas con los Lakers: "Una vez que sabes cómo se siente el fracaso, la determinación persigue el éxito".

