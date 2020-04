Kobe Bryant tendrá SERIE DOCUMENTAL como Michael Jordan.

El documental de Michael Jordan y los Chicago Bulls, ‘The Last Dance’, han causado gran furor entre los seguidores de la NBA y de la dinastía que enamoró en los años 90’s a los fans del deporte ráfaga; ahora con esto surge el rumor de que el recién fallecido Kobe Bryant el pasado mes de enero, también podría tener su documental.

Jordan y Kobe.

Uno de los íconos más recientes de la NBA, es sin duda alguna Kobe Bryant, quien en un accidente aéreo perdió la vida junto a su hija. Tras el éxito que ha tenido el documental de Michael Jordan sobre la última temporada ganadora con los Chicago Bulls, podría generar un documental ahora para ‘The Black Mamba’.

Fuentes cercanas a los Lakers y varios medios de comunicación en los Estados Unidos han revelado que al igual que con Michael Jordan, se le dio un seguimiento especial durante su última temporada en las duelas de la NBA. Según ESPN, el propio Kobe Bryant habría dado luz ver para dicho documental.

Kobe también tendría serie

"Tuvieron inédito y por mucho, mayor acceso que nadie en la historia . Los dejamos hacer todo lo que la Liga permite, a veces hasta cosas de más, pero era Kobe, sabes. Estábamos disfrutando de sus últimos días en el equipo", confesó John Black, exjefe de Relaciones Públicas de los Lakers.

El reporte que se tiene sobre las grabaciones que tuvo Kobe Bryant es que cerca de ocho personas entre camarógrafos, audio, producción, dirección, luz, que filmaron a Bryant durante esa última temporada (2015 - 2016), desde que salía de casa, cada entrenamiento, en el avión, los vestidores y por supuesto, cada juego de Los Angeles Lakers, de local y visita.

Kobe Bryant y Michael Jordan.

El inesperado fallecimiento de Kobe Bryant a inicios del presente año han puesto en pausa la situación del documental, la producción decidió esperar un momento para volver a tocar el tema de la serie documental. Seguramente los fans de 'The Black Mamba' esperarán noticias, tal como ahora los de Michael Jordan lo hacen ahora con 'The Last Dance'.