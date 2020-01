Kobe Bryant su último mensaje fue con el hijo de Shaquille o'neal

Kobe Bryant el domingo 26 de enero antes que el helicóptero donde viajaba él, su hija Gianna María y otros 7 tripulantes, mantuvo comunicación con Shareef, uno de los hijos de Shaquille O'Neal quien dio a conocer los mensajes que se escribió con la leyenda de la NBA.

Shareef o'neal quien jugó para La Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y es hijo de la también leyenda de la NBA Shaquille o'neal, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram @shareefoneal que sostuvo la última comunicación con Kobe Bryant antes que perdiera la vida la mañana del domingo en Calabasas, California.

“Esta primera foto fueron mensajes de ESTA MAÑANA !!! Desearía no haber dormido para poder hablar contigo. Ni siquiera puedo pensar con claridad ahora. Me alegra que hayamos podido unirnos a lo largo de los años. No solo fuiste un gran tío, fuiste entrenador y mentor para mí también ... Te amo hombre ... gracias por todo lo que has hecho ... por esta ciudad, por el mundo del baloncesto y por mí ... no te dejaré abajo ... siempre contó conmigo y me levantó. Te amo unc”, posteo Shareef en su cuenta de Instagram.

La publicación viene acompañada de la captura de la conversación entre el hijo del Shaq y Kobe la mañana del domingo 26 de enero en ella se puede ver que ambos se cuestionan sobre ¿cómo se encuentran? Pero la plática se queda sin terminar ya que el joven no tiene respuesta se especula que fue en el lapso donde se cayó su helicóptero.

En la misma publicación el joven basquetbolista difundió imágenes de Bryant junto a su familia y otra conversación de hace poco más de un año, en la que Kobe le envía fuerzas para recuperarse de una lesión: "Rezo por vos, hermano", le dijo tras preguntarle cómo se encontraba de salud.

Cabe mencionar que ambas familias Bryant y o'neal eran muy cercanas esto por la amistad que mantenían ambas leyendas de la NBA desde que jugaron en los Lakers de los Ángeles.

