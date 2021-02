Kobe Bryant: Revelan detalles ocultos sobre su muerte

La torre de control trató de comunicarse fallidamente con el helicóptero N72EX, aeronave en la que viajaban Kobe Bryant, su hija de 13 años y otras siete personas, pero no tuvieron respuesta. Detalles como este y otros aún más intrigantes fueron reveladas en nuevas investigaciones.

Ahora se sabe que el piloto del helicóptero, en el que viajaba Kobe Bryant rompió leyes federales al volar entre la neblina, provocando que se desorientó y posterior desplome de la aeronave.

La Verdad Noticias, a través de las investigaciones realizadas por el The New York Times, obtuvo información que Ara Zobayan, el piloto que también falleció la mañana del 26 de enero de 2020, operó bajo reglas que le prohíben volar hacia las nubes.

Pese a las malas condiciones meteorológicas, los investigadores no concluyeron que Zobayan se equivocó al seguir adelante con el vuelo.

Últimos momentos de Kobe Bryant fue un silencio sepulcral

Los reportes del Comité de Segunda de Transportación Nacional, indican que Zobayan estaba tratando de escalar por encima de las nubes, pero que la realidad era que estaba cayendo rápidamente, una señal de que estaba desorientado, indicaron los especialistas.

"N72EX cuáles son sus intenciones".

Preguntó el controlador, a lo que siguió un silencio y luego volvió a señalar.

"N72EX, siguen a muy baja altitud para poder seguir haciendo el seguimiento del vuelo…"

Segundos después, el Sikorsky S-76B se estrelló en una zona de difícil acceso cerca de la ciudad californiana de Calabasas: no hubo sobrevivientes.

Por su parte, el investigador principal del caso, Bill English, dijo que el piloto se había estrellado a solo minutos de un aeropuerto donde podría haber aterrizado. “Una vez desorientado, Zobayan no hizo referencia a sus instrumentos, no los entendió o no confió en ellos”.

Muere un astro de la NBA: Kobe Bryant

Cuando se conoció la muerte del astro de la NBA al desplomarse el helicóptero en el que viajaba, la conmoción por la noticia dio la vuelta al mundo y las autoridades iniciaron inmediatamente la investigación para determinar las causas del accidente.

Un poco más de un año después se han ofrecido las primeras conclusiones oficiales que revelan que esos minutos finales fueron decisivos en la tragedia. Una de las declaraciones ha sido de Robert Sumwalt, presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB).

Sumwalt indicó que concluyeron que la presión que Zobayan ejerció sobre sí mismo para completar el vuelo habría aumentado a medida que se acercaba al destino.

Sumwalt dijo que la maniobra realizada por el piloto Zobayan es consistente a una desorientación espacial en condiciones de visibilidad limitada, esto porque él era un piloto experimentado. Había registrado más de 1.200 horas en el helicóptero Sikorsky-76.

De acuerdo con las autoridades, la desorientación puede aparecer cuando los pilotos no pueden ver el cielo o el paisaje, lo que dificulta juzgar la altitud y la aceleración.

El reporte también indica que la relación de Bryant con el piloto pudo haber influido en las decisiones equivocadas que tomó ese día al dirigir la nave. Por lo que Sumwalt indicó que por ello la NTSB también investigará "si el piloto enfrentó presión para completar el vuelo".

El vicepresidente de la junta de la NTSB, Bruce Landsberg, indicó que una presión similar pudo estar detrás de otros accidentes aéreos que involucraron a celebridades como Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. Richardson.

"En todos esos casos, se trata de alguien que tenía el estatus de estrella y los pilotos quieren desesperadamente hacer un buen trabajo para el cliente", dijo. Y recordemos que la NTSB había afirmado con anterioridad que no había evidencia de falla mecánica en el helicóptero Sikorsky S-76B.

Bryant viajaba regularmente en helicóptero para evitar el notorio tráfico de la ciudad de Los Ángeles y en la mañana del 26 de enero de 2020 llevaba a su hija de 13 años, Gianna, y sus amigos y familiares a un torneo de baloncesto juvenil.

La esposa de Bryant, Vanessa Bryant, demandó a Zobayan y las compañías que eran dueñas y operaban el helicóptero por presunta negligencia y homicidio culposo. Las familias de las otras víctimas demandaron a las compañías de helicópteros, pero no a Zobayan.

