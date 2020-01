Kobe Bryant: Fan PREDICE en 2012 muerte de leyenda de los Lakers (Foto y Video).

El basquetbol y el deporte en general se ha vestido de luto este domingo con la muerte de una de las más grandes leyendas de dicha disciplina y que ha dejado un gran legado en el deporte ráfaga, la figura de los Lakers, Kobe Bryant. Pero algo sorprendente a pocas horas de su fallecimiento se ha filtrado en redes sociales, cuando se ha viralizado que hace ocho años un fan de Black Mamba como se le conoció, predijo que el ex jugador de 41 años perdería la vida de dicha manera.

En Twitter y en las redes sociales en general se han volcado a palabras de tristeza por la muerte de la leyenda de los Lakers, quien conquistó cinco años de Campeón en la NBA y ganó un par de veces el máximo anotador de la NBA en una temporada y en el 2018 conquistó un Óscar por un corto animado. Pero algo que ha saltado al asombro en los últimos minutos de lo ocurrido fue que un seguidor predijo que Kobe Bryant moriría tal como pasó.

Fan de Kobe Bryant predice la muerte de la leyenda de los Lakers

El tweet data de hace años, pero el día de hoy se ha vuelto viral gracias a la exactitud de esta predicción. Muchos dicen que no era algo difícil de adivinar: Kobe acostumbraba en su época de jugador trasladarse a los partidos de los Lakers en helicóptero para evitar el tráfico de los ángeles.

Kobe Bryant: Fan PREDICE en 2012 muerte de leyenda de los Lakers.

“Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero” (Kobe is going to end up dying in a helicopter crash), ese fue el tuit que se lanzó en el año 2012, algo que ahora se ha convertido en viral en las redes sociales.

